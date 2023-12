Betlemme sotto l'ombra della guerra: il Natale segnato da tristezza e solidarietà

Betlemme, nota tradizionalmente come il luogo di nascita di Gesù Cristo, si presenta ai visitatori e ai residenti con un volto diverso rispetto agli anni precedenti.

Turisti in Fuga e Cuori Pesanti

La guerra tra Israele e Hamas, che ha avuto inizio il 7 ottobre, ha provocato la fuga di turisti dalla regione, lasciando le strade di Betlemme in uno stato insolitamente tranquillo. Anche i cristiani palestinesi, solitamente coinvolti nelle festività natalizie, si trovano ad affrontare un periodo di cuori pesanti, afflitti dalla sofferenza dei loro concittadini assediati e bombardati a Gaza.

Nicole Najjar, una studentessa di 18 anni, riflette il sentimento diffuso dichiarando: "Molti di loro stanno morendo per questa terra, ed è molto difficile festeggiare qualcosa quando la nostra gente sta morendo."

Solidarietà della Municipalità

In segno di solidarietà, la municipalità ha preso la decisione di cancellare gran parte delle celebrazioni natalizie. Questa scelta, mirata a unire la comunità di Betlemme in un momento di difficoltà, riflette la consapevolezza dei cittadini locali sulla sofferenza dei loro connazionali a Gaza.

L'Arte che Riflette la Tragedia

Davanti alla maestosa Basilica della Natività, il simbolo natalizio per eccellenza, il presepe, è stato sostituito da un'opera d'arte che evoca la tragedia di Gaza. Statuette grigie di Maria e Giuseppe sono collocate tra detriti e filo spinato, un'immagine potente che simboleggia la sofferenza e l'angoscia vissute dai palestinesi in questa difficile situazione.

L'Appello di Betlemme: "Fermate il Genocidio, Fermate lo Sfollamento, Togliete il Blocco"

Un grande striscione, sospeso su un edificio accanto alla Basilica, richiama l'attenzione sulla situazione in corso: "Fermate il genocidio, fermate lo sfollamento, togliete il blocco." Questa dichiarazione coraggiosa testimonia l'appello urgente di Betlemme per porre fine alla violenza e per cercare una soluzione pacifica alla crisi in corso.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Natale di guerra in Terra Santa, luci spente a Betlemme. La rappresentazione della Natività tra le macerie. Il patriarca latino Pizzaballa: 'I popoli vogliono la ancora la pace' pic.twitter.com/R5NQXNQxi5 — Tg3 (@Tg3web) December 24, 2023

Campane di Betlemme: Un Suono di Richiesta di Pace

Le campane di Betlemme suonano non solo per celebrare il Natale, ma anche come un richiamo vibrante per un cessate il fuoco a Gaza. Betlemme, pur nelle difficoltà, continua a essere un simbolo di speranza e di desiderio di pace in un momento di conflitto e sofferenza. Il Natale del 2023 sarà ricordato come un periodo in cui la solidarietà ha superato le celebrazioni esterne, ponendo al centro l'umanità e la necessità di porre fine alle tragedie che affliggono la regione.