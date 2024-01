Qual è il significato del termine Neofascismo? Questa corrente politico-ideologica è nata dopo la fine della Seconda guerra mondiale ed è ancora molto attuale tra le organizzazioni italiane e i partiti politici. Scopriamo l'origine di questo movimento e quali sono i suoi principi.

Il significato di Neofascismo e quali sono i partiti di estrema destra in Italia

Una definizione completa del Neofascismo viene fornita dall'enciclopedia Treccani, dove si legge che tale corrente è:

L’insieme dei movimenti politici, nati dopo la Seconda guerra mondiale, che si ispirano all’ideologia del fascismo.

Di conseguenza viene da pensare che questi movimenti avevano un solo obiettivo: rifondare il Partito Nazionale Fascista (PNF). Inizialmente, soprattutto verso la fine degli anni '40, era questo l'obiettivo del Neofascismo, ma a partire dagli anni '50, per la precisione dal 1952, con l'introduzione del reato di Apologia del fascismo, l'obiettivo dei partiti e della organizzazioni neofasciste era legalmente irraggiungibile.

I seguaci di questa corrente, dunque, hanno rinunciato a creare un nuovo PNF, ma si sono comunque ispirati agli ideali del fascismo per fondare nuovi partiti che sposassero completamente i modelli economici e sociali di tale dottrina.

Tra i primi partiti Neofascisti in Italia va sicuramente menzionato il Movimento Social Italiano (MSI), che non ha mai condannato il fascismo ma ha sempre affermato di non avere intenzione di riportare in vita il vecchio regime. Dunque, rispetto a quanto molti pensano, l'obiettivo dei neofascisti non è mai stato quello di instaurare una dittatura, ma quello di entrare nella macchina democratica proponendo le politiche fasciste.

Diverso invece è stato l'atteggiamento delle organizzazioni neofasciste. Tra le più note si ricordano l'Ordine Nuovo e i Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR) che sono state responsabili di diversi attentati durante gli anni di piombo in Italia, riportando vagamente alla memoria il periodo in cui i Fasci di combattimento imponevano il fascismo con la violenza.

Oggi i gruppi neofascisti sono sempre meno, così come i partiti politici. Il Movimento Sociale Italiano, dopo la svolta di Fiuggi avvenuta nel 1995, non esiste più e al suo posto è nata Alleanza Nazionale, partito che è stato sciolto ufficialmente nel 2009. Oggi, l'unica costola del vecchio MSI, di cui è importante parlare, è il partito vincitore delle ultime elezioni ed attualmente al governo: Fratelli d'Italia (FdI), di cui fa parte la premier Giorgia Meloni.

L'ideologia di FdI, sebbene sia legata alla destra italiana, è lontana anni luce da quella del MSI, motivo per cui non si può associare minimamente al neofascismo.

Il discorso è diverso per altri partiti che fanno del Neofascismo la loro ideologia principale, stiamo parlando di Forza Nuova e Casapound. Entrambi i partiti non hanno mai avuto un enorme successo nel nostro Paese sebbene abbiano comunque dei seguaci. Casapound, inoltre, dal 2019, non è più un partito politico, ma un movimento politico non elettorale.

Il pericolo Neofascismo in Italia

È giusto parlare di pericolo Neofascismo in Italia? Sicuramente non è bello vedere organizzazioni, movimenti e partiti che si ispirano agli ideali del fascisti in quanto a causa degli stessi ideali la nostra Nazione ha vissuto uno dei periodi più bui della sua storia.

Grazie all'introduzione del reato di Apologia del fascismo nel 1952 e alla nostra Costituzione antifascista, la possibilità che torni un regime come quello di Benito Mussolini è pari a zero. Ciò nonostante, le manifestazione dei cosiddetti "nostalgici" sono ancora presenti, l'ultima di queste è avvenuta proprio pochi giorni fa ad Acca Larentia.

Il Neofascismo, purtroppo, esiste e difficilmente verrà sradicato perché si tratta di un fenomeno più culturale che politico che interessa persone di tutte le età e di tutti i ceti sociali. Fortunatamente, però, non è un reale pericolo per la nostra Repubblica e per la democrazia in generale.

Il Neofascismo politico, invece, è ancora meno dannoso perché, come si è visto negli anni, i partiti politici (fatta eccezione per il MSI) figli di questa corrente ideologica non hanno mai ottenuto seggi in Parlamento e quindi difficilmente riuscirebbero oggi, ma anche in futuro, a trovare posto nell'enorme scacchiere politico italiano.