Nikki Haley, chi è la candidata repubblicana che sfida Trump alle primarie

Nonostante il deludente risultato in Iowa, l'ex ambasciatrice Usa all’Onu resta per molti l'unica alternativa a Trump: nonostante le sue idee tipicamente conservatrici repubblicane la sua politica è considerata più tranquillizzante e istituzionale rispetto a quella sempre più estrema del tycon. Vediamo dunque chi è Nikki Haley e perché si parla tanto di lei sui giornali nonostante le distanze siderali che la dividono nei sondaggi da Donald Trump nella corsa alle Presidenziali USA.

L'inarrestabile corsa di Trump

Con la vittoria in Iowa - scontata ma non nelle proporzioni - Trump ha fatto un passo importante verso quella che potrebbe essere la sua terza nomination dopo quelle del 2016 e del 2020. Una corsa che sembra inarrestabile, nonostante tutto quello che si lascia alle spalle. Proprio di recente il tycon ha chiesto alla Corte Suprema di lasciarlo in corsa alle primarie repubblicane in Colorado e di respingere la decisione della Corte statale che lo ha dichiarato ineleggibile a causa del suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.

Nei sondaggi l'ex presidente USA è più che favorito anche se nelle ultime settimane in molti hanno visto in Nikki Haley, una possibile spina sul fianco nella sua corsa alle Presidenziali.

Perché l'unica donna candidata alle primarie Repubblicane per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti è stata al centro dell'attenzione mediatica nonostante la distanza siderale che la separa da Trump nei sondaggi?

Indubbiamente "il turbo" alla sua candidatura è stato l'appoggio di alleati potenti che si sono schierati al suo fianco, principalmente dei fratelli Koch, ricchissimi petrolieri e imprenditori di successo in svariati campi. Tanto che negli ultimissimi sondaggi Haley appariva in rimonta ma il risultato elettorale nella tappa importantissima di Iowa è stato piuttosto deludente, tanto che il secondo posto è stato conquistato dal governatore della Florida Ron DeSantis, quello che inizialmente era considerato il principale sfidante di Trump.

Tuttavia, la partita è ancora aperta, dopo Iowa una tappa determinante si giocherà a New Hampshire e in altri stati chiave: l'obiettivo di Haley è quello di consolidare la sua candidatura spingendo altri candidati a ritirarsi.

Ma chi è Nikki Haley?

Chi è Nikki Haley

Nimrata Randhawa è nata il 20 gennaio 1972 a Bamberg (Carolina del Sud) terza figlia da immigrati Sikh. I suoi genitori sono emigrati dal Punjab in Canada e dopo in Carolina del Sud, Da quanto riportano i giornali americani, l'infanzia di Nikki, prima bambina di origine indiana a frequentare le scuole della piccola cittadina, non è stata semplice. Sposata con Michael Haley - un impiegato del Dipartimento dell’Esercito - dopo il matrimonio ha preso il cognome del marito; la coppia ha due figli Rena e Nalin

Gli studi e i primi lavori

Nel 1989, si è diplomata alle Orangeburg Preparatory Schools e si è poi laureata presso la Clemson University con una laurea in contabilità.

Ha lavorato per un’ azienda di smaltimento dei rifiuti e per la società dei genitori, la Exotica International Inc, che da piccola impresa di beni importati dall’estero è diventata un'impresa in grado di fatturare milioni di dollari l'anno (chiusa poi nel 2008).

La carriera politica

Ma nel suo futuro c'era la politica che comincia nel 2004 quando viene eletta tra le fila dei Repubblicani alla Camera dei rappresentati per il South Carolina, di cui poi diventerà governatrice per due mandati per poi diventare ambasciatrice alle Nazioni Unite durante gli anni della presidenza Trump, tra il 2017 e il 2018.

La sparatoria nella chiesa di Charleston rappresenta un punto di svolta della sua carriera. La governatrice è riuscita infatti a convincere i legislatori della South Carolina a rimuovere la bandiera confederata che per oltre 50 anni era stata issata nel cortile del Campidoglio statale.