L'argomento più discusso negli ultimi giorni è sicuramente quello inerente alla situazione Nord Stream, l'ormai celebre gasdotto che trasporta gas dalla Russia all'Europa attraverso il Mar Baltico. Dopo le progressive riduzioni dei flussi di gas esportato da parte della Russia, prima con varie scuse dovute a presunti guasti e in seguito esplicitamente in risposta alle sanzioni occidentali, ora il gasdotto è completamente fermo. Questo a causa di un'importante perdita di gas in seguito a quello che sembra sempre più un sabotaggio intenzionale su cui le autorità stanno indagando da giorni per capirne l'origine.



Il danno dai primi accertamenti sembrerebbe molto grave al punto che diverse testate internazionali hanno riportato come non sia per nulla scontata la riversibilità del problema, e dunque il gasdotto rischierebbe anche la chiusura definitiva. Chiaramente l'avvenimento ha riportato in alto il prezzo del gas e riacceso la discussione sull'impatto che lo stop alle forniture avranno sui paesi europei.

Nord Stream stop al gas, lo scenario del governo

Uno scenario, quello dello stop totale alle importazioni di gas russo, che anche il governo italiano ha messo in conto. La valutazione del possibile rischio è contenuta all'interno della Nadef, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza.



Già lo scorso marzo nel Def il governo aveva previsto essenzialmente due scenari. Il primo prevedeva uno shock di prezzo senza carenza di forniture mentre il secondo includeva anche la possibilità di una carenza di gas. In questi mesi lo scenario verificatosi è stato il primo, dunque seppur a prezzi salati la fornitura di gas utile al riempimento degli stoccaggi è proseguita. L'Italia è infatti riuscita a raggiungere l'obiettivo del riempimento al 90% dei suoi stoccaggi.



Per il momento inoltre l'afflusso di forniture di gas, seppur notevolmente ridotto, sta comunque proseguendo.

Nello scenario ipotizzato dal governo è però previsto un probabile stop totale alle forniture nel mese di ottobre.

L'impatto economico per l'Italia

Stando alle stime previste dal governo uno stop ai flussi di gas nel mese di ottobre avrebbe un impatto negativo sul PIL sia dell'ultimo trimestre del 2022, e dunque sul PIL totale di quest'anno, che dell'intero 2023.

In particolare secondo le stime effettuate il PIL del 2022 calerebbe di uno 0,2 punti percentuali e si fermerebbe ad un +3,1% (invece del +3,3% previsto). Mentre per il 2023 la già risicata crescita di +0,6% prevista calerebbe di ben 0,5% fermandosi al +0,1%.

