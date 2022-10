Sta arrivando la "novembrata" ad Halloween e ponte dei morti: significato e temperature

La festività di Halloween e il ponte dei morti saranno caratterizzate dalla "novembrata". Le temperature sono molto alte in quasi tutta la Nazione. Scopriamo il significato di questa espressione che abbiamo già conosciuto in questo mese come "ottobrata".

La novembrata è un'anomalia meteorologica. Siamo ormai in autunno da più di un mese ma le temperature sono più quelle di fine estate che della stagione corrente. A causare questo fenomeno meteorologico sono i venti caldi che provengono da Sud. L'anticiclone africano sembra ormai essersi affezionato alla nostra penisola e alle nostre isole e il caldo non vuole rassegnarsi. Questo fenomeno sarà dominante durante la prima settimana di Novembre poi, forse, dovrebbero iniziarsi ad abbassare le temperature. Già nel mese di ottobre abbiamo sperimentato l'"ottobrata" prima dalle Azzorre e quindi dal Oceano Atlantico poi dall'Africa. Per la prima volta nella storia ci troviamo ad affrontare l'inizio di novembre con temperature che possono superare anche di 6° le medie stagionali e, sebbene per molti sia una buona notizia, questo resta uno degli effetti del cambiamento climatico. In passato abbiamo avuto "ottobrate" più che "novembrate" ma queste non duravano più di 4-5 giorni.

Le previsioni meteo in Italia

Per quanto riguarda le previsioni meteo, l'Italia intera isole comprese vivrà una clima stabile e caldo. A fare un quadro completo e più preciso della situazione è Antonio Sanò, fondatore e direttore di Il Meteo.it che, come ha dichiarato in un'intervista:

"Di giorno si raggiungeranno facilmente i 26-27°C da Nord a Sud, e sulle due Isole Maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32°C nelle zone interne".

Il caldo dunque non sarà una condizione tipica delle Regioni Meridionali ma, come già ribadito più volte, di tutta la Nazione. Come già accaduto nel mese di ottobre, in zone come la Pianura Padana e al Centro-Nord ci sarà nebbia nelle prime ore del mattino, principalmente all'alba. Questa però svanirà quasi completamente nel corso della mattinata.

Quando tornerà il freddo? Attenzione allo sbalzo termico

Questo caldo anomalo però dovrebbe terminare con l'allontanamento dell'anticiclone africano. Quasi sicuramente dopo il ponte dei morti potrebbe tornare il freddo. Attenzione però, non si tratta di un freddo invernale, ma di un leggero fresco autunnale. A sostituire i venti caldi che provengono da Sud ci saranno le correnti fresche e instabili provenienti dai Paesi del Nord Europa. Il colonnello Mario Giuliacci ha anche avvertito che:

"Il brusco passaggio da temperature tipiche di inizio settembre a valori normali per novembre, con una rapida fuga in avanti di un paio di mesi, renderà lo sbalzo termico importante e senza dubbio accentuerà la sensazione di freddo".

