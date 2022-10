Mentre si sta votando per il presidente della Camera e del Senato, scopriamo la composizione, le maggioranze e i gruppi del nuovo Parlamento. Resta spinoso il tema della rappresentanza femminile.

È iniziata la 19esima legislatura della Repubblica italiana, il nuovo Parlamento è pronto. Scopriamo la composizione, le maggioranze e i gruppi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Intanto si sta votando per la presidenza di Camera e Senato. Resta il dubbio sulla minore rappresentanza femminile a causa del taglio dei parlamentari.

La composizione del Parlamento dopo il referendum sul taglio dei parlamentari

Il nuovo Parlamento è un vero e proprio esperimento, una novità assoluta non solo per i volti diversi tra maggioranza ed opposizione, ma anche perché ha un numero ridotto di rappresentati del popolo italiano, ed è la prima volta nella storia della Repubblica. Con il referendum sul taglio dei parlamentari, alla Camera si è passati da 630 a 400rappresentanti. Palazzo Madama invece passa da 315 a 200 senatori (esclusi i senatori a vita).

I seggi della maggioranza e dell'opposizione

I centri del potere legislativo italiano saranno a trazione centrodestra che, dopo l'ampia vittoria elettorale, occuperanno la maggior la maggior parte dei seggi. L'ala composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha 237 seggi alla Camera (con maggioranza assoluta fissata a 201) e 115 seggi al Senato (con maggioranza assoluta fissata a 101). All'opposizione, invece, per il momento alla coalizione di centrosinistra spettano 83 seggi alla Camera e 44 seggi al Senato.

Gruppi parlamentari e formazione delle due aule: le stime parziali

Per ora i gruppi alla Camera e al Senato non si sono ancora formati e dunque, secondo le stime parziali di PagellaPolitica, le due aule dovrebbero essere composte in questo modo:

Camera dei deputati

Fratelli d'Italia 119

Partito Democratico 69

Lega 66 Movimento 5 Stelle 52

Forza Italia 45

Azione e Italia Viva 21

Verdi e Sinistra Italiana 12

Noi Moderati 7

Südtiroler Volkspartei 3

+Europa 2

Impegno Civico 1

Union Valdôtaine 1

Sud chiama Nord 1

Maie 1

Senato della Repubblica

Fratelli d'Italia 66

Partito Democratico 40

Lega 29 Movimento 5 Stelle 28

Forza Italia 18

Azione e Italia Viva 9

Verdi e Sinistra Italiana 4

Noi Moderati 2

Südtiroler Volkspartei 2

Sud chiama Nord 1

Maie 1

Meno rappresentanza femminile nelle due aule

Una questione spinosa è quella della rappresentanza femminile in Parlamento. Con il taglio dei parlamentari si è anche ridotto, in proporzione, il numero di donne nella due aule. Prima del referendum fortemente voluto dal M5S, le candidate erano il 44% del totale, ad oggi la loro rappresentanza è scesa al 33%. I partiti con il numero più alto di donne elette sono il M5S che ha il 46% di rappresentanza femminile e Azione/Italia Viva che ha il 47%. Fratelli d'Italia, Lega e PD sono fermi al 31%; Forza Italia invece ha una quota molto bassa, pari al 27%.

Elezioni del presidente della Camera e del Senato

Oggi, 13 ottobre 2022, si sta votando per l'elezione dei presidenti della Camera e del Senato. Le votazioni sono diverse. Alla Camera sono si può arrivare fino a quattro scrutini. Alla prima votazione si deve raggiungere la maggioranza di 2/3 dei componenti della Camera. Alla seconda e alla terza, il quorum scende ai 2/3 dei votanti comprese le schede bianche. A partire dalla quarta, infine, è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

Al Senato della Repubblica sono sempre previsti quattro scrutini, cambia solo la maggioranza. Durante le prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei senatori, alla terza la maggioranza assoluta dei votanti mentre alla quarta votazione è previsto un ballottaggio tra i due senatori più votati al terzo turno.