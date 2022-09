Le ultime notizie riguardo la salute della Regina Elisabetta II tengono col fiato sospeso i cittadini inglese e non solo. Il mondo intero sta seguendo l’evolversi della situazione, mentre i figli e i nipoti dopo essere stati avvertiti, sono adesso al capezzale della Regina.In caso di decesso della monarca più longeva del Paese si attiverebbe un protocollo “London Bridge”, che prevede delle fasi che coinvolgeranno l’intero Paese, dai media agli stessi membri della casa reale.

Al momento la sovrana rimane sotto osservazione medica nel castello di Balmoral. In caso di decesso della monarca più longeva del Paese, però, si attiverebbe un protocollo chiamato “London Bridge”, che prevede delle fasi e che coinvolgeranno l’intero Paese, dai media agli stessi membri della casa reale.

Stesso protocollo è previsto per la sovrana nel caso in cui dovesse morire in Scozia, il suo nome è Operazione Unicorn. Ma ecco cosa accadrebbe subito dopo la morte della Regina Elisabetta II e le fasi della successione al trono del Regno Unito.

Cos'è l'operazione London Bridge

Le fasi che seguiranno la morte della Regina Elisabetta II saranno gestite da un piano, l’Operazione London Bridge. L’operazione organizza nel dettaglio come dovranno procedere i membri della famiglia reale, le istituzioni, le forze armate, i media, il corpo diplomatico e persino la Bbc, l’emittente pubblica.

Al momento tutte le emittenti, dopo aver stoppato le programmazioni odierne, stanno trasmettendo in live e senza sosta le immagini di Buckingham Palace, mentre i giornalisti hanno deciso di vestirsi di nero.

Il piano prevede anche le misure da mettere in atto fino alle ultime ore della sovrana, e nella fase terminale sarà il medico personale a poter accedere nelle sue stanze per redigere i bollettini e mantenere i contatti con l’esterno.

La notizia della morte

Ad essere informati per primi della morte della Regina saranno il premier, Liz Truss, e poi tutti i ministri. La parola d’ordine sarà “London Bridge is down”, ossia “Il ponte di Londra è caduto”.

Quando ciò accadrà, saranno avvertiti anche i 15 governi dei paesi di cui la Regina è capo di Stato, e i 36 paesi del Commonwealth, con una nota ufficiale

Secondo lo stesso piano, la notizia sarà poi comunicata ufficialmente ai cittadini inglesi attraverso un comunicato dell’agenzia Press Association e poi da tutte le altre testate giornalistiche e telegiornali del mondo.

Nel frattempo, ai cancelli del palazzo reale sarà affisso un dispaccio testuale. Tutte le radio dovranno trasmettere solo musica “inoffensiva”, e tutti i giornalisti avranno l’obbligo di indossare cravatte e vestiti neri, in segno di lutto.

Quando ci saranno i possibili funerali

Al momento la situazione sembra stabile, ma alla morte della Regina saranno proclamati i funerali e 12 giorni di lutto nazionale. Successivamente, la salma della regina sarà deposta nella sala del trono di Buckingham Palace, con quattro Guardie Reali con il copricapo inclinato e i fucili rivolti verso il basso e lo stendardo reale.

Se la regina morisse nell’attuale dimora scozzese, il funerale dovrebbe seguire il rituale scozzese, e seguire quindi l’Operazione Unicorn. L’operazione prevede l’immediata sospensione dei lavori al Parlamento scozzese, per permettere alle autorità di prepararsi al funerale di Stato.

La camera ardente sarà a Holyroodhouse, mentre la bara sarà portata nella cattedrale seguendo il percorso della Royal Mile, in Edimburgo.

La successione al trono: Principe William o Carlo?

Con la morte della regina seguirebbe anche l’incoronazione del nuovo re del Regno Unito, ma la scelta non è così ovvia. Molti si aspetterebbero l’ascesa al trono del re Carlo, ma a succedere la regina potrebbe anche essere il nipote William, figlio del principe Carlo e di Lady Diana.

