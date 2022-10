Aziende, privati e cittadini conducono una battaglia contro l'ora solare e vorrebbero non spostare le lancette un'ora più avanti. Come mai quest'anno il tema è più caldo? Semplice! Perché sono aumentati i prezzi in bolletta a causa della crisi energetica. Anche un'ora in meno di utilizzo di luce e gas, quindi, potrebbe contribuire a sgonfiare i rincari sui consumi di gas ed elettricità.

Mantenere l'ora legale fino a novembre, la proposta si fa sempre più concreta

La proposta è partita dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) e da Consumerismo, che hanno fatto richiesta al governo lanciando un appello sulla rivista Lancet regional heatlh Europe. La loro richiesta non è quella di abolire l'ora solare, ma di posticiparla anche solo di un mese. Con l'ora legale in vigore fino al 30 novembre 2022, i cittadini e le imprese potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente molti si chiedono perché un'ora in più potrebbe cambiare così tanto nelle vite economiche dei consumatori di energia. I prezzi di gas ed elettricità aumentano a seconda delle fasce orarie e quindi, accendere un elettrodomestico o i termosifoni più tardi, perché il sole tramonterebbe di conseguenza un'ora dopo rispetto all'ora solare, permetterebbe di accedere alla fascia di consumo più economica.

Quanto si risparmierebbe sulle bollette

Facendo due calcoli, il Centro Studi di Conflavoro Pmi ha stimato che mantenere l'ora legale per tutto l'anno, senza mai passare all'ora solare, farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi. Una cifra da non sottovalutare. La questione relativa all'abolizione dell'ora solare era stata già sollevata dall'Unione Europea (UE), che più volte ha pensato di adottare una norma comunitaria mirata ad abolire l'ora solare, lasciando quindi l'ora legale in vigore per tutto l'anno. Già in passato, gli Stati Uniti d'America (USA), decisero di posticipare l'ora solare. E come andò quest'esperimento? Assolutamente bene, in quanto si ottennero tanti benefici in termini di risparmio economico.

Ecco i vantaggi e gli svantaggi

I vantaggi non c'è nemmeno bisogno di spiegarli, in quanto, come abbiamo già visto prima, sono tutti di natura economica. Le famiglie italiane martoriate dalla crisi energetica, così come le imprese "energivore", riceverebbero delle bollette decisamente sgonfie rispetto a quelle che hanno ricevuto negli ultimi mesi. Inoltre, un grosso risparmio, può essere fatto anche in termini di emissioni di Co2, perché si ridurrebbe di molto il consumo energetico.

Gli svantaggi invece riguardano la salute umane, ed è giusto menzionarli. Molti studi scientifici hanno osservato che il cambio dell'ora potrebbe scombussolare il ritmo circadiano, noto come ciclo sonno-veglia. Quest'orologio biologico, oltre ad influire la qualità del sonno, potrebbe influenzare negativamente sulla salute sia fisica che mentale. I sintomi si manifesterebbero in questo modo: stanchezza, mancata voglia di portare a termine le attività quotidiane e sonno quasi perenne. Sicuramente questi effetti negativi non vanno sottovalutati.