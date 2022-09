Per contrastare la pesante crisi energetica è stata fatta la proposta di mantenere l'ora legale per tutto l'anno. Ecco quali sarebbero tutti i benefici

La pesante crisi energetica dovuta alla chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia, non lascia molta scelta se non quella di contenere e ridurre i consumi. In questi ultimi giorni, ulteriormente complicati dalla caduta del Governo, sono diverse le proposte che vengono messe sul tavolo per arginare la crisi.

Tra queste, ultima in ordine di tempo, la proposta di mantenere l’ora legale per tutto l’anno.

Ora legale tutto l’anno: la proposta del SIMA contro il caro-energia

La proposta di mantenere l’ora legale durante tutto l’anno è partita dalla SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale che chiede a gran voce l’abolizione del passaggio dall’orario legale a quello solare.

La possibilità di mantenere una sola tipologia di orario è in realtà un argomento che torna puntuale quasi ogni anno. Sono in molti infatti a considerare inutile e anacronistico il semestrale cambio delle lancette dell’orologio.

In effetti, già nel 2018, il Parlamento Europeo aveva lasciato carta bianca ai diversi Stati membri lasciandoli piena libertà di scegliere tra ora legale e ora solare.

Quanto si potrebbe risparmiare mantenendo l’ora legale

Il mantenimento dell’orario legale consentirebbe di “recuperare” un’ora di luce in più ogni giorno. Ciò determinerebbe quindi un conseguente e logico risparmio di energia. Molto banalmente un’ora di luce solare in più significa un’ora di luce “artificiale” in meno.

É lo stesso Presidente della SIMA, Alessandro Miani, a chiarire quale sarebbe il corrispettivo risparmio energetico, e quindi economico, se la proposta venisse accolta:

"Il passaggio permanente all’ora legale consentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio”.

E mentre si discute di quante e quali alternative si abbiano a disposizione, tra le quali la controversa proposta di un ritorno alla DAD, l’opzione del mantenimento dell’ora legale sembrerebbe essere di assoluto buon senso.

I benefici sull’ambiente

Secondo quanto calcolato da Terna, il colosso in fatto di trasmissione di energia elettrica indipendente in Europa, l’ora legale ha consentito di risparmiare circa 420 milioni di kilowattora nei setti mesi del 2022 in cui era in vigore.

Un risparmio non da poco considerato anche che è avvenuto prima del rincaro dei prezzi e che equivale al fabbisogno annuale medio di circa 150 famiglie per un risparmio che si stima sia andato oltre i 190 milioni di euro. Ma il risparmio economico non sarebbe affatto l’unico vantaggio dell’orario legale tutto l’anno.

A beneficiarne sarebbe anche l’ambiente e, ovviamente, la salute di tutti. Sempre Terna riferisce infatti che con l’ora legale si è evitato di immettere nell’atmosfera circa 200 mila tonnellate di Co2.

Insomma una proposta che, considerati tutti i benefici che apporterebbe, non può che essere un’opzione da tenere assolutamente in considerazione.