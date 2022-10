L'ora solare sta per tornare e anche per il 2022 non cambierà nulla. Posticiparla di un mese avrebbe fatto risparmiare milioni di euro.

Nulla di fatto per lo slittamento dell'ora solare 2022, tutto resta come invariato. Avremmo potuto sfruttare numerosi vantaggi da un posticipo del cambio di lancette ma per adesso dobbiamo continuare la nostra routine annuale di fine ottobre.

Torna l'ora solare 2022: quando cambiare le lancette

La data è la notte tra il 29 e il 30 ottobre 2022, l'ora in cui bisogna tornare indietro è quella delle 3.00 di notte. Per i più pigri questo è un vantaggio perché si potrà dormire un'ora in più rispetto al solito, ma per chi ci tiene al risparmio energetico, soprattutto con l'arrivo del freddo a partire dalla metà della prima settimana di novembre, non è una buona notizia. È stimato infatti che perdendo anche solo un'ora di luce naturale i prezzi in bolletta possono aumentare in quanto si anticiperebbe l'accensione di riscaldamenti e di luci artificiali per illuminare le case o gli uffici.

Ecco quanto si risparmierebbe posticipando di un mese il passaggio all'ora solare

Il dibattito sull'abolizione dell'ora solare è ormai aperto da anni, ma di recente la Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Consumerismo, hanno fatto richiesta al governo lanciando un appello sulla rivista Lancet regional heatlh Europe. Ciò che hanno proposto è stato il posticipo del cambio dell'ora. Loro pensavano al 30 novembre 2022 per far si che imprese e cittadini possano tirare anche solo per un mese un sospiro di sollievo. A supportare la loro richiesta è stata un'osservazione del Centro Studi di Conflavoro Pmi ha stimato che mantenere l'ora legale per tutto l'anno, senza mai passare all'ora solare, farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi. Questo appello, come si apprende dall'Adnkronos, è stato firmato da:

Andrea Costa , ex sottosegretario al Ministero della Salute;

, ex sottosegretario al Ministero della Salute; Michele Emiliano , presidente della Regione Puglia;

, presidente della Regione Puglia; Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura della Regione Campania ed ex Europarlamentare;

Assessore all’Agricoltura della Regione Campania ed ex Europarlamentare; Luigi Gabriele , presidente di Consumerismo No Profit;

, presidente di Consumerismo No Profit; Luca Levrini , presidente della Fondazione Alessandro Volta;

, presidente della Fondazione Alessandro Volta; Francesco Schittulli , presidente LILT;

, presidente LILT; Annarita Corrado , Dirigente Scolastica e Presidente del Consiglio Comunale di Maglie;

, Dirigente Scolastica e Presidente del Consiglio Comunale di Maglie; Prisco Piscitelli epidemiologo e Vicepresidente SIM.

Un esperimento simile, ossia far slittare la data dell'entrata in vigore dell'ora solare, è avvenuto negli Stati Uniti d'America (USA). Da quell'esperienza sono state tratte solo conclusioni positive dato che si ottennero tanti benefici in termini di risparmio economico.

I vantaggi economici

L'estensione dell'ora legale consentirebbe di risparmiare più di 500 milioni di euro all'anno riducendo l'uso dell'illuminazione elettrica. Permetterebbe inoltre di ridurre le emissioni di CO2, che sono una delle principali cause del cambiamento climatico, per un totale di 200.000 tonnellate all'anno. Esistono però anche degli svantaggi. Molti studi scientifici hanno osservato che il cambio dell'ora potrebbe scombussolare il ritmo circadiano, noto come ciclo sonno-veglia. Quest'orologio biologico, oltre ad influire la qualità del sonno, potrebbe influenzare negativamente sulla salute sia fisica che mentale.