Temperature in picchiata, arriva l'orso russo: qual è il suo significato e cosa aspettarsi

Dall'8 gennaio cambia il meteo, arriva l'orso russo: cos'è e cosa implicherà per il tempo.

L'Europa, in particolare, la Russia e parte della Scandinavia, stanno affrontando una straordinaria ondata di freddo, con temperature che raggiungono i -45°C. Questo evento atmosferico eccezionale è indicativo della formazione del cosiddetto "orso russo", che nelle prossime settimane potrebbe influenzare notevolmente il clima in Europa, Italia compresa: ecco qual è il suo significato e cosa dobbiamo aspettarci.

Che cos'è l'orso russo e cosa significa

L'"orso russo" è il termine utilizzato dagli esperti di meteorologia per descrivere l'anticiclone russo-siberiano, una delle maggiori figure bariche a livello mondiale che incide profondamente sulle stagioni invernali dell'Asia e dell'Europa. Il fenomeno si caratterizza per le estreme temperature glaciali generate dalla sedimentazione del freddo nei bassi strati atmosferici, un processo conosciuto come "raffreddamento pellicolare".

Una caratteristica distintiva dell'orso russo è il ruolo chiave delle vaste distese nevose della Siberia nel favorire il fenomeno. La copertura nevosa, estesa e continua, contribuisce significativamente al processo di raffreddamento radiativo, che comporta la dispersione del calore accumulato verso lo spazio esterno.

Ciò si intensifica grazie all'effetto albedo: la neve, con la sua alta riflettività, rimanda i raggi solari verso l'alta atmosfera, impedendo così un efficace riscaldamento dell'aria al suolo. Di conseguenza, si verifica un ulteriore abbassamento delle temperature, creando un circolo virtuoso di raffreddamento che rafforza e prolunga la durata del freddo estremo caratteristico dell'orso russo.

Un inevitabile impatto sul meteo: ecco le previsioni

Attualmente, nelle regioni della Russia europea e in Svezia, le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da temperature estremamente basse, con il termometro che tocca quasi i -40°C. Queste condizioni sono indicative di un fenomeno climatico severo e persistente, con ulteriori cali di temperatura previsti nei giorni a venire.

Secondo le ultime previsioni meteorologiche, una porzione sostanziale di questa intensa massa d'aria fredda potrebbe iniziare a spostarsi verso l'Europa orientale e poi verso l'Italia, presumibilmente tra il weekend della Befana e l'inizio della settimana successiva. Per l'Epifania, non a caso, è meglio dare un'occhiata al meteo...

Questo spostamento potrebbe determinare l'inizio di un'ondata di freddo particolarmente intensa, portando temperature significativamente più basse del normale e potenzialmente influenzando le condizioni climatiche in vasti settori dell'Europa, inclusa l'Italia, con effetti che potrebbero essere avvertiti per diverse settimane.

Il possibile risvolto climatico

Se l'orso russo, questa mastodontica massa d'aria fredda, dovesse effettivamente spostarsi verso il sud dell'Europa, gli esperti meteo non escludono la possibilità che si formi un vortice ciclonico sul Mar Mediterraneo. Il fenomeno sarebbe alimentato dalle correnti fredde di origine artica, creando un mix climatico che potrebbe avere come conseguenza delle nevicate eccezionali, anche a quote insolitamente basse.

In particolare, le Regioni centro-settentrionali dell'Italia potrebbero trovarsi a fronteggiare intense precipitazioni nevose, un evento meteorologico non comune per queste aree, con possibili ripercussioni sulle attività quotidiane, sulla viabilità e sull'agricoltura.

L'orso russo è un fenomeno meteorologico di grande impatto che sta attirando l'attenzione di esperti e appassionati di meteorologia. Le sue conseguenze possono variare da temperature estremamente basse a nevicate inaspettate in aree solitamente non soggette a eventi climatici simili.