Chi è Oscar Pistorius: età, carriera paralimpica, malattia, omicidio della fidanzata

Chi è Oscar Pistorius? L'atleta paralimpico è stato ufficialmente rilasciato dal carcere in cui era detenuto a causa dell'omicidio della fidanzata. La sua carriera è stata completamente oscurata da tale vicenda giudiziaria e il suo caso, vista l'ondata generale di indignazione, ha ottenuto un'enorme risonanza mediatica.

Chi è Oscar Pistorius: età, malattia carriera paralimpica

Oscar Pistorius, soprannominato "The fastest man on no legs" e "Blade Runner", è nato in Sudafrica, a Johannesburg, il 22 novembre 1986, attualmente ha 37 anni. Fino all'età di 11 anni aveva entrambe le gambe, ma a causa di una grave emimelia fibulare i medici hanno optato per l'amputazione di entrambi gli arti.

Nonostante fosse impossibilitato a camminare, Pistorius ha deciso comunque di praticare sport e infatti durante gli anni del liceo ha praticato sia il rugby che la pallanuoto. Solo dopo un infortunio ha iniziato a praticare l'atletica leggera. È stata proprio questa disciplina a rendere noto a livello mondiale Oscar Pistorius.

Nel 2004 ha partecipato alla sua prima paralimpiade ad Atene, dove ha vinto una medaglia di bronzo nei 100 m piani e una medaglia d'oro nei 200 m piani. Dopo quattro anni Pistorius ha partecipato alle paralimpiadi di Pechino dove ha conquistato tre medaglie d'oro: nei 100 m, nei 200 m e nei 400 m piani.

Nel 2012 Pistrorius ha scritto la storia in quanto gli hanno permesso di gareggiare alle Olimpiadi di Londra insieme ai normodotati diventando il primo atleta amputato capace di gareggiare ai Giochi olimpici nell'atletica leggera.

Nello stesso anno ha partecipato anche alle paralimpiadi di Londra vincendo un argento nei 200 m piani e due ori, rispettivamente 400 m piani e nei 400×100 m.

L'omicidio della fidanzata

Il 14 febbraio 2013, giorno di San Valentino, Oscar Pistorius viene arrestato dalla polizia di Pretoria perché accusato di aver ucciso la fidanzata. L'atleta paralimico non ha mai opposto resistenza, ma ha confessato di aver sparato alla giovane Reeva Steenkamp perché convinto che si trattasse di un intruso all'interno della sua abitazione.

Nonostante ciò, Pistorius ha scontato, in un primo momento, solo 8 giorni di carcere. Dopo il rilascio ha affrontato il processo in cui è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo grave e 3 anni per detenzione illegale di arma da fuoco. L'atleta ha scontato solo un anno in prigione, la restante pena è stata scontata agli arresti domiciliari.

Nel 2014, però, la procura sudafricana aveva presentato ricorso contro la precedente sentenza chiedendo una condanna per omicidio volontario senza aggravanti, che prevede 15 anni di reclusione. Il ricorso venne accolto dalla Corte Suprema d'Appello Sudafricana e nel 2016 si riaprì il caso Pistorius. Inizialmente venne condannato a 6 anni di reclusione, ma nel 2017, la stessa Corte che aveva accettato il ricorso della procura, aumentò la pena a 13 anni e 6 mesi.

Oscar Pistorius è rimasto nella prigione di Atteridgeville fino a ieri, 4 gennaio 2024. Oggi, l'atleta paralimpico, è tornato in regime di libertà vigilata.

