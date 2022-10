L'arrivo del freddo deve ancora aspettare nonostante siamo a metà ottobre: in Italia è già in corso l'ottobrata bis, e per gran parte della settimana ci sarà un'ondata di caldo quasi estivo. Questa è una conseguenza dell'alta quota africana che ancora permane sulla penisola. Il caldo è ormai avvertito da tutti, ma è confermato anche dalle previsioni di Antonio Sanò, fondatore e direttore di iLMeteo.it.

Ottobrata bis, continua il caldo in tutta Italia

Sulle isole principali le temperature dell'acqua raggiungeranno i massimi estivi e supereranno addirittura i 30°C a metà settimana. Tuttavia, anche Bologna, Ferrara e Firenze, oltre a città come Roma, Bari e Napoli, raggiungeranno temperature massime di 25-26°C. Le regioni centrali e settentrionali sperimenteranno un clima quasi tipicamente estivo.

Già all'inizio della settimana le temperature massime saranno determinate da quello che gli esperti chiamano"blocco atmosferico". Come ha spiegato Antonio Sanò:

"Si tratta di un vasto campo anticiclonico, letteralmente "inchiodato" e costretto dunque a stazionare in un’ampia zona per molto tempo, con il principale effetto di tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord".

Questo clima estivo caratterizzerà tutta la settimana che va dal 17 al 23 ottobre 2022. Occhio al fine settimana, perché le temperature scenderanno a causa dell'influenza di correnti fredde e irregolari provenienti dall'Oceano Atlanticomettendo la parola fine ad un'estate che sta durando tanto.

Le previsioni meteo e le temperature in arrivo

In questi primi due giorni della settimana abbiamo assistito ad eventi atmosferici caratterizzati da forte sole e caldo nonostante il periodo autunnale. Solo in alcune regioni del centro e del nord vi sono state nubi sparse e un po' di nebbia mattutina, sopratutto in pianura.

Per quanto riguarda la giornata odierna, 19 ottobre 2022, avremo nebbia mattutina nelle pianure del nord, sole altrove. Sole al centro. Nell'emisfero meridionale del nostro stivale, isole comprese, ci sarà un periodo di assoluta stabilità atmosferica, con tanto sole e clima molto mite. Per il resto della settimana è atteso sole, caldo e nebbia al nord fino a giovedì 20 ottobre 2022. Venerdì 21 ottobre 2022 ci saranno rovesci al nord.

Cos'è l'ottobrata

L’ottobrata è un aumento delle temperature che rendono il clima quasi più tardo estivo che autunnale. Abbiamo osservato questo fenomeno già nella settimana che andava dal 3 al 9 ottobre 2022, la prima di questo mese. In quel caso iventi caldi arrivavano dall'Oceano Atlantico, in particolare dalle Isole Azzorre. Solitamente a giovare di questo fenomeno atmosferico durante tutta la giornata, come abbiamo ben notato, sono le regioni meridionali. Le regioni del centro e del nord, soprattutto in pianura, al mattino sono avvolte dalla nebbia, ma che in quelle che possiamo definire "ore di punta" mattutine già scompare.

