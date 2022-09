In Italia non c'è mai stata un'affluenza così bassa alle urne, ma sapevi che in alcuni paesi votare è obbligatorio per legge? Ecco in quali nazioni europee e del mondo è obbligatorio votare e le sanzioni previste per chi si astiene.

Le elezioni politiche italiane di domenica 25 settembre non si sono contraddistinte soltanto per il gran successo del centrodestra, che dopo diverse legislature torna ad avere una maggioranza assoluta e sarà ormai con estrema certezza alla guida del nuovo esecutivo.

Il dato che ha colpito un po' tutti gli osservatori è quello dell'astensionismo. Alle urne si è infatti recato solo il 63,9% degli aventi diritto, il dato più basso di sempre in calo del 9% rispetto alle scorse elezioni politiche del 2018 che pure non avevano certamente brillato per partecipazione (72,94%).

A poco sono servite le varie scuse circa il forte maltempo che ha colpito varie parti d'Italia, e soprattutto il sud, il giorno del voto. Il dato è il più basso d'Europa ed in continuo calo da un'elezione all'altra. In un quadro del genere è interessante sapere che ci sono paesi che hanno risolto alla radice il problema dell'astensionismo.

Come? Semplicemente con l'obbligo di voto. In diversi stati infatti, anche europei, il voto non è un semplice dovere morale del cittadino ma proprio un obbligo, e se in alcuni di questi stati l'obbligo è spesso più formale che sostanziale, ve ne sono altri in cui il mancato rispetto dell'obbligo comporta delle sanzioni, anche decisamente salate.

Dove è obbligatorio votare: la lista dei paesi

In Europa i paesi che prevedono un obbligo di voto sono tre. Si tratta di:

Grecia

Lussemburgo

Belgio

Se per Grecia e Lussemburgo si tratta perlopiù di una formalità, vista l'assenza di alcun tipo di sanzioni per la Grecia e la popolazione molto contenuta del Lussemburgo, per il Belgio non è così, quantomeno sulla carta. In Belgio sarebbero infatti ancora presenti delle sanzioni per i trasgressori che comprendono ad esempio l'impossibilità di lavorare nel settore pubblico, tuttavia nella pratica non vengono più rispettate da anni.

Al di fuori dell'Europa ci sono altri paesi in cui l'obbligo è ancora formalmente in vigore ma sostanzialmente disapplicato. Si tratta di:

Argentina

Brasile

Ecuador

Repubblica Democratica del Congo

Egitto

Gabon

Thailandia

Turchia

Libia

Perù

Uruguay

In quali paesi l'astensionismo dal voto è punito

Esistono ancora due paesi in cui l'obbligo di voto viene tutt'oggi fatto rispettare. Si tratta di Corea del Nord e Australia. Chiaramente due paesi completamente diversi tra di loro e che infatti prevedono sanzioni molto diverse.

In Australia in caso di mancato presenza alle urne è prevista una sanzione che varia in base al tipo di elezione per le quali non ci si è recati al voto. La sanzione può oscillare tra i 20 e gli 80 dollari.

In Corea del Nord la situazione è invece decisamente rischiosa. Il vero problema non è la sanzione quanto l'effettivo esercizio del voto. Essendo presente un unico partito con un unico candidato l'elettore potrebbe scegliere soltanto se cancellare il nome del candidato esprimendo dunque un voto contrario. Questo ovviamente in teoria perché non essendo garantita la segretezza del voto votare contro potrebbe essere decisamente rischioso.

