Lo scorso 3 agosto il Consiglio dell’Agcom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato il regolamento sulla par condicio da applicare nella campagna elettorale, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La decisione è stata presa in seguito alle consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Prima di spiegare il regolamento, però, è bene fare un passo indietro e chiarire cosa si intende per par condicio e quando è stata applicata la prima volta.

Par condicio: origine e significato del termine

Per par condicio s’intende un insieme di regole che garantisce alle forze politiche che si presentano alle elezioni parità di trattamento e rappresentanza all’interno delle trasmissioni radiofoniche e televisive.

La par condicio è frutto della Legge n.28 del 22 febbraio 2000. L’articolo 9 sancisce il divieto di attività di comunicazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, salvo che non siano effettuate in forma impersonale o siano indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Tale periodo scatta a partire dalla convocazione dei comizi elettorali, e deve essere adottato non oltre il 45esimo giorno antecedente alla data delle votazioni. In questa tornata, quindi, la par condicio durerà per gran parte della campagna elettorale, dal momento che l’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni il 29 luglio scorso, formalizzando la caduta del Governo che porta(va) il suo nome.

La legge divide le emittenti in pubbliche e private. Sul rispetto della par condicio da parte delle prime si occupa l’Agcom, mentre per il servizio pubblico è responsabilità della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

La legge prevede, inoltre, due differenti tipologie di format che si occupano di informazione. Il primo gruppo è costituito dai programmi di “comunicazioni politiche”. Di solito sono programmi di approfondimento, come i talk show, che in questo periodo si trasformano in vere e proprie tribune elettorali, e possono ospitare confronti televisivi tra candidati politici, a patto che il tempo venga equamente ripartito tra i vari soggetti e sia dato spazio a tutte le forze in corsa per il Parlamento. Fanno parte del secondo gruppo, invece, i meri programmi di informazione come telegiornali, giornali radio, rassegne stampa.

Il regolamento già citato del 3 agosto scorso ha ribadito il dovere degli organi di informazione di rispettare con rigore i principi del pluralismo, senza favorire l’uno o l’altro schieramento. Questo concetto è ancora più stringente per i programmi di informazione pubblici.

Il nuovo regolamento e il ruolo dei social media

Il nuovo regolamento approvato dall’Agcom ha tenuto conto del ruolo dei social network, che sono diventati strumenti di diffusione di contenuti politici, e gran parte della campagna elettorale si svolge sui media digitali. A questo proposito, il regolamento prevede che le piattaforme per la condivisione dei video siano tenute al rispetto dell’imparzialità, di trasparenza, e di contrasto alla disinformazione.

Il caso Letta-Meloni

L’Agcom, dunque, è l’autorità competente che deve intervenire e pronunciarsi quando vengono segnalati possibili casi di violazione della par condicio. Di solito il provvedimento è un semplice richiamo, anche se vi sono stati in passato episodi in cui alcuni telegiornali sono stati multati.

In questa tornata elettorale l’Agcom è finora intervenuta una volta sola, quando nella trasmissione di Porta a Porta, su Rai 1, sarebbe andato in onda il confronto tra Giorgia Meloni e il segretario del PD Enrico Letta. Il dibattito sarebbe, infatti, contrario al principio della par condicio, in quanto avrebbe escluso il resto dei candidati politici.