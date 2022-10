Cosa fanno ad oggi i deputati e i senatori non eletti in Parlamento? Il caso più clamoroso è quello di Luigi Di Maio, escluso dal palazzo dopo due legislature, ma ci sono anche Gianluigi Paragone, Lucio Azzolina e Roberto Fico. Alcuni politici hanno deciso di andare al chiringuito, altri tornano a scuola, altri ancora tornano al giornalismo. Ecco la loro seconda vita.

A quasi un mese di distanza dalle elezioni politiche 2022, mentre il Governo è alla prova del voto di fiducia e pronto a entrare nel pieno delle sue funzioni, i deputati e senatori rimasti esclusi dal Parlamento pianificano la loro seconda vita. Cosa fanno ad oggi coloro che non sono riusciti a entrare a palazzo?

Il caso più clamoroso è quello di Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri ed ex vicepremier, escluso dal Parlamento dop due legislature: il suo partito, Impegno Civico, non ha ottenuto nemmeno l’1% dei voti. E con lui anche i fedelissimi Manlio di Stefano e Sergio Battelli.

Per non parlare degli ex ministri Lucia Azzolina e Teresa Bellanova, l’ex Presidente della camera Roberto Fico: tutti questi politici che cosa faranno adesso?

Ecco la seconda vita dei non eletti in Parlamento: cosa fanno i deputati e senatori che non hanno ottenuto i numeri per entrare a Montecitorio o Palazzo Madama? Qualcuno torna alla vecchia professione, mentre altri dovranno reinventarsi.

Luigi Di Maio escluso dal Parlamento: ecco cosa farà adesso

Iniziamo la nostra rassegna con Luigi Di Maio: l’ex Ministro degli Esteri del Governo Draghi, nonché vicepremier nel Governo Conte, non ha ottenuto i numeri per entrare in Parlamento. Ex capo politico del Movimento 5 stelle, in queste elezioni politiche aveva deciso di presentarsi con un nuovo partito: Impegno Civico. I risultati li conosciamo.

Che cosa farà adesso Luigi Di Maio? Alcune fonti riportate dal Corriere della Sera ipotizzano un impegno nella consulenza:

Grazie all’esperienza acquisita in questi anni alla Farnesina, presto potrebbe impegnarsi con un’azienda di consulenze e relazioni istituzionali.

Di certo l’ex ministro non resterà con le mani in mano.

Gianluigi Paragone torna al giornalismo, ma non sparisce dalla politica…

Gianluigi Paragone ha le idee chiare sulla sua seconda vita dopo l’esclusione dal Parlamento:

La mia forza non me l'aveva data il Parlamento – ha detto –, ma il girare per l'Italia. Farò un po' di ordine nel partito, lo strutturerò e vado avanti.

Un ritorno al giornalismo è quasi certo, considerando l’impegno sul suo sito web mai accantonato. E poi, forse, un ritorno in televisione.

Roberto Fico, Lucia Azzolina, Teresa Bellanova: cosa fanno adesso?

Sempre nella lista degli esclusi dal Parlamento, a causa del secondo mandato, ci sarebbero Roberto Fico (ex Presidente della Camera) e Paola Taverna, rimasti all’interno del Movimento 5 stelle. L’ultima spiaggia per loro sarebbe quella di ritornare nei “quadri di partito” per non uscire dalla politica.

Anche l’ex Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non è riuscita a entrare in Parlamento: dopo la brevissima esperienza con impegno Civico, Azzolina è diventata preside di una scuola a Siracusa.

C’è poi Teresa Bellanova, ex ministro del Governo Conte, che è sicura che “gli spazi di buona politica sono ovunque”. Per lei si prospetta un futuro da pensionata dopo la sconfitta nella sfida politica in Puglia.

Deputati e senatori esclusi dal Parlamento: ecco la seconda vita dei politici

Ci sono poi altri deputati e senatori che, dopo anni di politica, dovranno reinventarsi una seconda vita.

Sergio Battelli, fedelissimo di Di Maio, lascia la politica dopo 10 anni trascorsi a Montecitorio: probabilmente aprirà un chiringuito a Barcellona. “Lo chiamerò Montecitorio beach”, ha detto.

Un altro fedelissimo a Di Maio, Manlio Di Stefano, ex sottosegretario degli Esteri, tornerà probabilmente alla sua professione precedente l’ingresso in politica, ovvero l’ingegnere informatico.

Tra gli esclusi del Movimento 5 stelle, invece, c’è anche Angelo Tofalo, e sottosegretario alla Difesa: dopo i risultati elettorali e l’uscita dal Parlamento, ha deciso di aprire una società di consulenza proprio nel settore di intelligence, cybersicurezza e difesa

Nelle file del Pd, tra gli esclusi troviamo Emanuele Fiano, che assicura di non allontanarsi dalla politica: nei prossimi mesi, comunque, potrebbe ritornare al precedente lavoro, l’architettura.

Qualcuno non ha ancora deciso sul futuro…

Dopo quasi 30 anni in politica, anche Andrea Marcucci non è riuscito ad entrare in Senato: nonostante l’esclusione, pare che il senatore piddino non abbia ancora le idee chiare sulla sua seconda vita. La famiglia, infatti, ha appena vendita la società Kendrion a una multinazionale, con un fatturato di 660 milioni di euro.

Resterà in politica, invece, l’ex senatrice Marina Cirinnà: intende rilanciare il Pd, con una rinascita che avrà come punti focali le donne e i giovani.

Lucia Annibali è rimasta esclusa per una manciata di voti: salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, però, dovrebbe rimanere nei quadri di partito.

Ci sarebbero molti altri nomi da annoverare, ma i principali li abbiamo appena descritti: per tutti i non eletti inizia una nuova vita, o meglio un ritorno alle professioni precedenti all’ingresso in politica.