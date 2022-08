Il Parlamento chiude per ferie fino a settembre: dove vanno in vacanza i politici italiani? Da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte, da Matteo Renzi a Enrico Letta, fino a Luigi Di Maio: ecco le località scelte da deputati e senatori prima del banco di prova delle elezioni 2022.

Anche il Parlamento chiude per ferie, ma dove vanno in vacanza i politici italiani? In vista delle elezioni 2022, non c’è tempo da perdere: la campagna elettorale si sposta sotto l’ombrellone. Restano pochissime settimane prima della presentazione delle liste e dei programmi, ma è impossibile rinunciare alle vacanze agostiane.

Perciò anche i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato ne approfittano per godersi alcune giornate di relax al mare o in città, organizzando comizi o incontri elettorali con i cittadini proprio durante le ferie estive. Ma quali sono le località preferite dai politici per trascorrere le vacanze estive?

Da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte, da Matteo Renzi a Enrico Letta, fino a Luigi Di Maio: scopriamo subito dove vanno in vacanza i politici italiani nel 2022.

Parlamento chiuso per ferie: dove vanno in vacanza i politici?

Quasi un mese di pausa per il Parlamento, che nel mese di agosto chiude per ferie e manda in vacanza tutti i politici italiani. Come di consueto, agosto è il mese della pausa estiva per tutti i nostri rappresentanti, ma non sarà un momento di relax. O almeno non per tutti…

Queste vacanze estive, per molti, saranno un vero e proprio banco di prova considerando l’imminente ritorno alle urne al 27 settembre 2022 e la necessità di stringere alleanze e accordi per poter raggiungere un buon risultato elettorale.

Via libera, quindi, alla campagna elettorale anche sotto l’ombrellone: i leader dei partiti approfittano della pausa estiva per incontrare i cittadini nei luoghi di villeggiatura, tenendo comizi ed eventi per rilanciare i loro programmi.

Parlamento chiuso per ferie: quando dura la pausa al Senato e alla Camera

Deputati e senatori possono godersi il – meritato? – relax estivo in attesa del ritorno in aula e dell’imminente appuntamento elettorale di fine settembre. Ma quanto dura la pausa estiva del Parlamento?

Il Senato chiude i battenti dal 10 agosto, subito dopo il termine dei lavori sul decreto aiuti bis, per rientrare operativo nell’ultima settimana del mese (solo per le commissioni che dovranno analizzare l’ultimo provvedimento approvato). Per tutti gli altri senatori, invece, il ritorno in aula è previsto nella prima settimana di settembre.

Più lunghe le vacanze estive dei politici alla Camera, dove è prevista una pausa da mercoledì 9 agosto e fino alla fine del mese. Il ritorno tra i banchi di Palazzo Montecitorio è atteso per la prima o seconda settimana di settembre: al 13 del mese, infatti, è fissata la discussione su eventuali modifiche al dl aiuti bis.

Quasi un mese di vacanza per i nostri politici italiani, ma per molti non si tratterà di un vero e proprio relax: con la fin della legislatura e il ritorno alle urne, si restringe il tempo a disposizione per la presentazione delle liste (al 22 agosto).

Vacanze al mare per Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

Ed ecco quindi che la campagna elettorale si sposta sotto l’ombrellone. I politici italiani non rinunciano alle vacanze estive, ma anzi ne approfittano per recarsi nei centri abitati per incontrare i cittadini. Dove andranno in vacanza?

Matteo Salvini, per esempio, si è spostato da Domodossola a Lampedusa, per una visita veloce sull’isola, e poi ancora – nel mese di agosto – si muoverà tra Riccione e Milano Marittima. Nel 2019 tutti ricordano la partecipazione del leader leghista al Papeete, dove reduce dalla vittoria delle elezioni si era mostrato a torso nudo davanti a tutta l’Italia.

Anche Silvio Berlusconi dovrebbe trovarsi in questi luoghi in occasione di alcuni eventi, ma dovrebbe poi spostarsi in Sardegna, dove lo attende villa Certosa.

Più tranquille le vacanze estive di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al momento in testa a tutti i sondaggi. Per lei il relax sarà davvero minimo, caratterizzato da piccoli momenti di tregua a Sabaudia o verso Forte dei Marmi.

Vacanze al Sud per Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

Decisamente più riservati i programmi estivi di Giuseppe Conte: l’ex premier, leader del Movimento 5 stelle, è impegnato a ricompattare la leadership del partito per poter recuperare dei voti nel corso della campagna elettorale e soprattutto prima delle imminenti elezioni.

Nonostante tutto, anche Giuseppe Conte non rinuncia alle vacanze: l’ex premier dovrebbe recarsi in Puglia, a San Giovanni Rotondo con la compagna Olivia Paladino e il figlio.

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, invece, è alle prese con a formazione di nuove alleanze per il debutto del suo partito alle elezioni: “Insieme per il Futuro” correrà insieme al partito animalista, almeno per il momento. Nell’attesa delle elezioni, anche Di Maio si gode le vacanze estive con la compagna Virginia Saba nella splendida cornice della Campania.

Vacanze in città per Enrico Letta e Matteo Renzi

E infine arriviamo agli altri due leader del centrosinistra: vacanze estive in città per Enrico Letta, il leader del Partito Democratico, che si concede una piccola pausa a Firenze.

Il capoluogo toscano è la patria di Matteo Renzi, che potrebbe trovarsi proprio da quelle parti nel corso dell’estate. Forse le alleanze si possono stringere anche sotto l’ombrellone…