Perché i Savoia sono stati esiliati e come sono tornati in Italia

I Savoia sono stati sempre oggetto di controversie: ecco quindi la storia del loro esilio e come sono stati riammessi in Italia.

La storia dei Savoia è intrisa di drammatiche vicissitudini, con anni di esilio lontano dalla terra natia e un ritorno che ha scosso il panorama politico italiano. Ma perché esiliati e come sono riusciti a rientrare in Italia?

L'esilio dei Savoia: un capitolo oscuro nella storia italiana

Nel 1946, Umberto II di Savoia, l'ultimo re d'Italia, decise di lasciare il Paese in seguito al referendum costituzionale che sancì la fine della monarchia. La scelta dell'esilio volontario in Portogallo fu motivata dalla mancanza di accoglienza da parte dei Paesi confinanti, con la Spagna sotto il regime di Francisco Franco e l'Italia già orientata verso la Repubblica.

Accolto in Portogallo, Umberto II visse con la sua famiglia a Colares, poi a Cascais, mentre il trisavolo di Vittorio Emanuele, re Carlo Alberto, aveva già sperimentato l'esilio in Portogallo nel 1849. Nonostante l'esilio, Umberto II mantenne la sua posizione come re d'Italia e conferì nomine dalla lontananza.

Vittorio Emanuele, figlio di Umberto II, sposò Marina Doria durante l'esilio e la coppia ebbe un figlio, Emanuele Filiberto. Ma il ritorno in Italia sembrava un sogno lontano.

Il ritorno dei Savoia nel 2002

Fu solo nel 2002 che i Savoia poterono fare ritorno in Italia, grazie a una legge di revisione costituzionale che pose fine all'obbligo di esilio per gli eredi maschi della dinastia. Tuttavia, per rientrare, Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto dovettero giurare fedeltà alla Costituzione repubblicana e al presidente della Repubblica.

Vittorio Emanuele accettò pubblicamente la monarchia e, nonostante la richiesta di risarcimento per l'esilio avanzata nel 2007, non ottenne alcun tipo di compensazione. Una clausola speciale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo escludeva l'applicabilità del divieto dell'esilio nel caso dei Savoia, impedendo loro di ottenere un risarcimento.

Le ulteriori richieste e la delusione finale

Nel corso degli anni, Vittorio Emanuele avanzò richieste per la restituzione dei beni confiscati e dei gioielli di famiglia custoditi presso la Banca d’Italia, ma queste richieste non furono soddisfatte. Lo Stato italiano, protetto dalle clausole legali, rifiutò di riconoscere qualsiasi forma di risarcimento ai Savoia.

Il ritorno dei Savoia in Italia è stato un momento controverso nella storia del Paese, con molte questioni irrisolte e sentimenti contrastanti. Se da un lato alcuni vedono il ritorno come un segno di riconciliazione, altri lo considerano un affronto alla memoria della Repubblica.

La storia dei Savoia è un riflesso dei complessi intrecci politici e legali che hanno caratterizzato l'Italia del dopoguerra, e rimane un argomento di discussione e dibattito per gli storici e gli appassionati di politica ancora oggi.