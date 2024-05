La Procura di Civitavecchia dovrà fare chiarezza sul caso di furto contestato a Piero Fassino, il parlamentare ed ex ministro della repubblica Italiana che avrebbe nascosto una bottiglietta di profumo nella giacca al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. L’antitaccheggio è suonato, la vigilanza ha fatto i dovuti controlli e alla fine il deputato dem è stato iscritto nel registro degli indagati. Dovrà rispondere al pm di furto avvenuto il 15 aprile scorso, che potrebbe costituire un “fatto tenue”.

Che cosa rischia Piero Fassino dopo il tentato furto di un profumo a Fiumicino? Scopriamo gli scenari possibili.

Piero Fassino accusato di furto: cosa è successo

Lo scorso 15 aprile Piero Fassino (il deputato dem celebre per la frase sugli stipendi d’oro) è stato denunciato con l’accusa di tentato furto e bloccato al duty free dell’aeroporto di Fiumicino con un profumo “Chance” di Chanel (dal valore di 130 euro) nascosto nella giacca.

Il deputato dem avrebbe tentato di difendersi spiegando che avrebbe voluto acquistare il profumo per la moglie, e di averlo appoggiato all’interno della giacca perché aveva le mani occupate (dalla valigia e dal cellulare). In realtà, però, sono state fornite diverse testimonianze dal personale e dai dipendenti del negozio che Fassino frequentava regolarmente.

Non si tratta del primo tentativo di furto ai danni di questo negozio: anche in passato il parlamentare aveva tentato di nascondere prodotti nella giacca per ben due volte, ma sarebbe poi riuscito a risolvere la situazione pagando quanto dovuto alle commesse.

Alcune settimane fa (il 27 marzo scorso nel dettaglio), Fassino sarebbe stato fermato al duty free con una bottiglietta di profumo, che poi è stata regolarmente pagata. In quel caso gli agenti avrebbero deciso di soprassedere su un tentativo di sottrazione avvenuto per una seconda volta. Ma il 15 aprile scorso è scattata la denuncia per il deputato dem.

Piero Fassino accusato di furto: cosa rischia?

Nonostante i tentativi di chiarimento, Piero Fassino risulta ora accusato di furto e dovrà rispondere dei fatti avvenuti il 15 aprile scorso davanti al pm: che cosa rischia adesso? Ci sono tre possibili strade da percorrere:

la condanna secondo quanto previsto dal codice penale; l’assoluzione per “tenuità del fatto”; l’insufficienza delle prove fornite dagli inquirenti.

Non si può nemmeno escludere la convocazione di Fassino per un interrogatorio davanti al giudice: in questa occasione l’onorevole potrà fornire una propria versione dei fatti.

Accusa di furto: cosa si rischia?

Il reato a lui contestato è quello di furto che, secondo l’art. 624 del codice penale, riguarda “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”. La punizione per coloro che vengono accusati di furto può arrivare fino alla reclusione da sei mesi a tre anni con eventualmente l’applicazione di una multa da 154 euro a 516 euro.

Fassino tuttavia potrebbe essere assolto dal giudice per “tenuità del fatto”, ovvero un fatto di poca rilevanza giuridica, ma a fare la differenza potrebbero essere stati i precedenti episodi che rafforzano l’ipotesi di reiterazione. Nel caso di “recidiva”, quindi un’azione fraudolenta commessa in diverse occasioni nel corso del tempo, non risulterebbe l’applicabile la “tenuità del fatto”.

Oppure, e questa sarebbe la terza via, il giudice potrebbe ritenere insufficienti le prove fornite dagli inquirenti e dunque assolvere l’onorevole. Le testimonianze dei dipendenti e le telecamere di sorveglianza hanno descritto chiaramente l’accaduto, ma Fassino continua a difendersi spiegando che si è trattato di un inconveniente.

Nonostante questo, la risonanza mediatica che ha avuto la notizia di furto è stata notevole, al punto che l’onorevole si è definito molto provato dall’accaduto e ha continuato a ribadire che non aveva la minima intenzione di sottrarre furtivamente il profumo, ma che voleva semplicemente acquistarlo.