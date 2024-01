Pietre d'inciampo: cosa sono i monumenti dedicati alla memoria che si vedono per strada

Dal 1992, ci sono piccoli monumenti sparsi per le strade d'Europa per non dimenticare gli orrori del passato. Cosa sono le Pietre d'inciampo, un modo per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, molte iniziative sono state ideate per tenere viva la memoria collettiva e non dimenticare gli orrori delle deportazioni e del genocidio degli ebrei da parte dei nazisti.

Tra le tante, una semplice ma molto diffusa in tutti i Paesi d'Europa sono le Pietre d'inciampo. L'idea è nata nel 1992 e, da allora, in tutti i comuni europei sono state istallate piccole piastre commemorative in ottone sul selciato, con sopra incisi i nomi delle vittime dell'Olocausto.

Oggi, le Pietre d'inciampo si possono trovare ovunque e costituiscono la silenziosa, ma significativa, traccia di una memoria che non deve spegnersi mai.

Cosa sono le pietre d'inciampo: storia e chi le ha create

L'idea delle Pietre d'inciampo è dell'artista tedesco Gunter Demnig che, nel 1992, propone di ricordare e rendere omaggio alle vittime della Shoah installando questi piccoli memoriali nel tessuto urbano.

Si tratta di mattonelle in ottone poste sui marciapiedi, vicino a quelle che erano le abitazioni delle vittime delle deportazioni o nei luoghi in cui sono state arrestate. Sulla piastra sono incisi il nome della vittima, l'anno in cui è nata, la data e il luogo in cui è stata deportata e la e data della sua morte.

In questo modo, l'artista ha voluto creare un'occasione di "inciampo" emotivo, per indurre le persone a soffermarsi a pensare agli orrori del nazismo e per ricordare e restituire dignità a tutte le vittime, che i nazisti avevano ridotto a numeri.

La prima Pietra d'inciampo è stata posta in Germania, nella città di Colonia, nel 1992. Dedicate alle vittime di tutte le nazionalità, oggi le Pietre d'inciampo sono più di 75mila. Si possono trovare in quasi tutti i Paesi europei che hanno vissuto il dramma del nazismo durante la guerra e ce ne sono in oltre 2.000 città.

In Italia, la prima è stata posta a Roma nel 2010. I primi due Paesi più attivi in questa iniziativa sono la Germania e i Paesi Bassi. I Paesi che non hanno aderito, invece, sono molto pochi: soltanto l'Estonia e la Bielorussia e pochi altri Paesi balcanici.

Perché vengono chiamate "Pietre d'inciampo"?

Il nome Pietra d'inciampo è un'espressione tratta dalla Bibbia, in particolare dalle lettere di San Paolo.

Si chiamano così perché il loro scopo è quello di far "inciampare" mentalmente chi le vede per la strada, ricordando che cosa è successo alle vittime dell'Olocausto in tutta Europa.

L'obiettivo delle pietre è, quindi, causare un "inciampo" mentale ed emotivo e di non relegare il ricordo delle vittime della Shoah alla sola Giornata della Memoria o ai soli Memoriali, portandolo ovunque nelle città.

Dove sono le Pietre d'inciampo: da Milano a Roma, tutti i sanpietrini della memoria posti in Italia

Da gennaio 2010, con la posa della prima pietra a Roma, anche il nostro Paese partecipa all'installazione delle Pietre d'inciampo.

Ad oggi i sampietrini commemorativi in Italia sono oltre 1300 e sono distribuiti in 149 comuni, tra grandi città e centri minori.

Le città con più Pietre d'inciampo sono:

• Roma , dove si contano 384 pietre

• Venezia , in cui ce ne sono 159

• Milano , dove sono state istallate 145 Pietre d'inciampo

• Torino, dove si sono 130 pietre.

A Milano, nel 2024 saranno poste 26 nuove pietre. Le prime 13 saranno installate il 27 gennaio, durante la Giornata della Memoria.

Le Pietre d'inciampo sono sparse per le vie delle città ed è possibile vederle sui marciapiedi passeggiando.

