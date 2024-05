Quest’anno la primavera è caratterizzata da forti cambiamenti repentini. Una nuova perturbazione è in arrivo sulla Penisola. Dopo alcuni giorni di tregua, il maltempo fa di nuovo capolino facendo scendere le temperature. Il primo weekend di maggio è stato caratterizzato da giornate con una temperatura piacevole, soleggiate e senza bruschi cambi di temperatura.

Per tale ragione, molti italiani hanno approfittato per fare una bella gita fuoriporta, considerando anche il fatto che la prima domenica del mese c’è l’iniziativa promossa dal Mic sull’apertura gratuita di molti siti archeologici su tutta la Penisola. Ma tra pochi giorni la situazione cambierà di nuovo e bisognerà rispolverare nuovamente il cappotto e l’ombrello per la pioggia in arrivo.

Maltempo in arrivo: pioggia e calo delle temperature

Dopo il maltempo del 1 maggio, un nuovo considerevole peggioramento del meteo interesserà molte regioni in tutta Italia facendo scendere il termometro delle temperature bruscamente. La giornata peggiore sarà martedì 7 maggio. In arrivo c’è il ciclone carico di grandine e temporali. Nella giornata di lunedì 6 maggio l’arrivo di nuvole preannuncia ciò che sarà il cielo nei prossimi giorni al Nord. Inoltre, le piogge interesseranno il Piemonte occidentale, Liguria e Lombardia già nella serata di lunedì. Nel resto d’Italia la situazione è decisamente diversa. Sole e venti miti provenienti dal sud caratterizzeranno l’inizio di questa settimana.

Martedì le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente. Rovesci e temporali interesseranno il Nord, che saranno accompagnati localmente da grandine e forti raffiche di vento. Anche al Centro la situazione non è delle migliori. I temporali caratterizzeranno anche quest’area, in particolare la Toscana, l’Umbria e le Marche. Al Meridione la situazione è leggermente diversa, in quanto il rischio di pioggia è davvero basso, nonostante il cielo nuvoloso.

Il meteo per il resto della settimana

Nel resto della settimana il maltempo interesserà anche il Centro e il Sud, dove si sposterà con tempo instabile, piogge e grandine locali. In particolare, ad essere interessate saranno Sicilia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Lazio. Nel frattempo, in Pianura Padana ci saranno schiarite a partire dalla giornata di mercoledì, mentre sui rilievi alpini continuano i rovesci nel pomeriggio.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, invece, il maltempo si concentra al Sud abbandonando definitivamente le regioni settentrionali. Nel weekend tra il 10 e il 12 maggio l’instabilità dovrebbe abbandonare il Paese da nord a sud regalando un fine settimana di clima stabile a tutti gli italiani, con un generale aumento delle temperature.

Insomma, anche per l’inizio del mese di maggio non c’è tregua per gli amanti del clima mite e delle belle giornate di sole. E non resta che attendere la metà del mese per temperature più stabili.