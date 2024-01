Oscar Pistorius, l'ex atleta paralimpico torna libero: la madre della vittima non ci sta

Oscar Pistorius, che oggi ha 37 anni, è un ex velocista e noto campione paralimpico sudafricano. Nel 2013, infatti, era considerato uno degli sportivi più famosi al mondo.

Dopo le vittorie ottenute, divenne il primo atleta con le protesi a entrambi gli arti inferiori a partecipare alle Olimpiadi, che si tennero nel 2012 a Londra. Le cose, però, precipitarono l'anno successivo, quando Pistorius fu accusato di aver sparato alla sua compagna Reeva Steenkamp. Dopo 9 anni di carcere, Pistorius torna libero: ecco tutto ciò che è accaduto, dalla prigione al rilascio dell'ex atleta, fino alle polemiche e all'ira della mamma della giovane vittima.

Oscar Pistorius è di nuovo un uomo libero

L'ex atleta sudafricano Oscar Pistorius è stato rilasciato dal carcere di Atteridgeville dopo aver scontato quasi 9 anni di prigione per aver sparato alla fidanzata.

Stava scontando, infatti, una pena di 13 anni e 5 mesi, dopo l'omicidio avvenuto il 14 febbraio 2013. Sarà in libertà vigilata e dovrà rimanere agli arresti domiciliari fino al 2029, data dell'estinzione della pena.

Secondo diverse fonti, si trova già presso la lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, un ricco quartiere di Pretoria.

Tra le condizioni imposte per il rilascio, Oscar Pistorius non potrà parlare con i media fino al 2029 e dovrà seguire dei corsi sulla rabbia e sulla violenza di genere.

Inoltre, dovrà sempre trovarsi a casa in determinate ore del giorno e non potrà consumare alcol e altre sostanze proibite.

L'ira di June, mamma della vittima

La madre di Reeva, June Steenkamp, ha creato la fondazione "Reeva Rebecca Steenkamp", che sostiene l'istruzione e aiuta le vittime di abusi. È lei la prima a far sentire la sua voce in seguito alla notizia della liberazione dell'uomo che ha ucciso sua figlia, quella stessa donna che diceva di amare.

Le polemiche per la liberazione anticipata di Pistorius sono all'ordine del giorno: June Steenkamp non ci sta. In una dichiarazione diffusa dall’avvocato di famiglia, infatti, ha giustamente sottolineato: "Non potrà mai esserci giustizia se la persona amata non tornerà più. Nessuna quantità di tempo scontato riporterà Reeva indietro. Noi siamo quelli che scontano l'ergastolo".

Inoltre, ha fatto sapere che in questo momento il suo unico desiderio è essere lasciata in pace. Ad aver reso ancora più grande il suo tormento, infatti, era stata l'invadenza dei media, tanto che gli Steenkamp furono costretti a cambiare casa e finirono quasi in bancarotta a causa delle esorbitanti spese legali.

Perché è colpevole? Ecco la vicenda che lo ha condannato

L'omicidio di Reeva Steenkamp e il processo nei confronti di Oscar Pistorius rappresentano un terribile fatto di cronaca nera che è stato molto seguito in tutto il mondo.

Durante il processo in tribunale, gli avvocati di Pistorius avevano affermato che l'ex atleta avesse sparato pensando si trattasse di un ladro. Secondo l'accusa, invece, l'uccisione della celebre modella sarebbe avvenuta in seguito a un litigio.

In particolare, diversi testimoni avevano detto di aver sentito dei rumori provenienti dalla casa prima della sparatoria. Dopo il processo, nel 2014, era stato condannato a 5 anni di carcere per omicidio colposo, ma era stato in breve tempo trasferito agli arresti domiciliari.

Tuttavia, nel 2015 il processo di appello aveva convertito la condanna in omicidio volontario e la pena aumentò prima a 6 anni e nel 2017 a 13 anni e 5 mesi, confermata anche dalla Corte suprema sudafricana.

Inoltre, sempre nel 2017, il tribunale aveva negato a Oscar Pistorius la libertà vigilata. A fine novembre, però, la decisione è stata modificata in seguito al rilevamento di un errore nel processo precedente.

Secondo la legge sudafricana, infatti, un carcerato può chiedere la libertà vigilata dopo aver passato metà della sua pena in prigione. Inizialmente si pensava che la libertà vigilata potesse essere richiesta da agosto 2024. Al contrario però, come chiarito successivamente, la domanda è considerata valida da marzo 2023.