Planet Farms: cos'è e di cosa si occupa la startup più premiata d'Italia

Nelle ultime ore, Planet Farms è finita al centro della cronaca a causa di un vasto incendio che ha colpito la sede di Cavenago Brianza. Vediamo cos'è e di cosa si occupa la startup.

Planet Farms: cos'è, di cosa si occupa e su quale tecnologia si basa

Planet Farms è una delle startup più famose e premiate di Italia. Fondata poco fuori Milano nel 2018 da Luca Travaglini, si occupa di creare orti in ambiente protetto con pochissimo spreco d'acqua. In pochi anni, ha raccolto 40 milioni di euro di investimenti dai venture capital italiani, tanto che il suo fondatore sta pensando di allargare la produzione fuori da Cavenago Brianza, località dove attualmente si trova l'azienda.

Attiva nel settore del vertical farming, Planet Farms ha messo a puntino un sistema di coltivazione verticale che consente di risparmiare il 95% di acqua e il 90% di suolo. Inoltre, è in grado di produrre colture del tutto indipendenti dalle condizioni climatiche. Questo significa che la startup di Travaglini è in grado di mettere sul mercato frutta e verdura 365 giorni l'anno. Come se non bastasse, trattandosi di colture nate in ambiente protetto, non sono necessari pesticidi.

Negli stabilimenti Planet Farms basta mettere un seme e attendere il prodotto finito e confezionato, senza il bisogno dell'intervento dell'uomo. In sostanza, è sparita la figura del contadino, che è stata sostituita da un sistema automatizzato. Pensate che, ad oggi, l'insalata e il pesto della startup sono distribuiti in oltre 500 supermercati italiani. E' bene sottolineare che, al momento, la tecnologia messa a punto da Travaglini non può sostituire la produzione agricola tradizionale.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Planet Farms: l'incendio a Cavenago Brianza

Dopo che nel 2021 ha vinto il premio Italian Tech Award, fatto da Italian Tech e l’associazione 2031, Planet Farms si ritrova a fare i conti con un incendio che potrebbe rappresentare una grande battuta d'arresto. Alle prime luci di lunedì 22 gennaio 2024, le fiamme hanno colpito l’impianto di Cavenago Brianza, dove hanno sede la produzione e la coltivazione dei prodotti,

Ad oggi, si tratta della più grande coltivazione verticale d'Europa, motivo per cui le sue sorti preoccupano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio, sarebbe di natura accidentale. Molto probabilmente, a scatenare le fiamme è stato un guasto a un macchinario presente nell'azienda. Il malfunzionamento avrebbe poi innescato il rogo.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, il comune di Ornago, ai confini con Cavenago Brianza, nell'area del Vimercatese, ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre della abitazioni. Sul comunicato si legge: "È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in campo ed i Vigili del Fuoco sono già in azione da questa mattina. Si attende sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre". Al momento, Travaglini non ha ancora commentato la faccenda.