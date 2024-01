Quali sono i politici più seguiti in Italia? Ecco la classifica social completa

Dopo un anno di governo, emergono interessanti tendenze attraverso l'analisi dei profili social dei principali leader politici del paese. La società di comunicazione e marketing digitale DeRev ha tracciato una mappa dettagliata, evidenziando strategie vincenti, errori comunicativi e cambiamenti significativi nei seguaci di queste figure pubbliche. Scopriamo la "Classifica dei Politici più Amati d'Italia" secondo i dati social.

La classifica dei politici più amati d'Italia

Antonio Tajani: il fanalino di coda

Ultimo nella classifica per numero di follower, Antonio Tajani mostra un disinteresse evidente per la comunicazione online. La sua mancanza di post di successo e l'approccio estremamente istituzionale limitano la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La scelta di utilizzare TikTok in modo simile agli altri social, senza sfruttarne appieno il potenziale, gli nega l'opportunità di raggiungere la generazione più giovane.

Matteo Renzi: la performance peggiore del 2023

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è alla coda della classifica con la performance peggiore del 2023. Con una perdita di quasi 35mila follower su X e un basso engagement, Renzi sembra mancare uno stile di leadership politica chiaro e coinvolgente. La sua comunicazione è criticata come troppo simile a quella di un editorialista, con poca capacità di spiegare le idee del partito o le iniziative politiche.

Elly Schlein: la debole comunicazione

Nonostante il raddoppio dei follower a seguito della sua elezione come segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein si posiziona come una figura marginale sui social. Con soli 943 post pubblicati nell'anno, la sua comunicazione è giudicata debole e inefficace da esperti di marketing digitale. La scelta di ignorare TikTok si rivela penalizzante, considerando che la piattaforma è stata cruciale per il successo di molti colleghi politici.

Carlo Calenda: equilibrio tra i social

Carlo Calenda si distingue per il suo uso intensivo dei social media, con 7.695 post all'anno. Nonostante alcuni alti e bassi su Instagram e Facebook, riesce a mantenere un equilibrio complessivo. Il suo coinvolgimento su X potrebbe essere rivisto per migliorare ulteriormente la sua presenza online. Calenda dimostra che la coerenza e la diversificazione possono contribuire a una presenza efficace sui social.

Giuseppe Conte: altalena di seguaci

Pur essendo il terzo leader per numero di follower, con 8 milioni, Giuseppe Conte ha sperimentato una perdita significativa di seguaci su Instagram e Facebook. Tuttavia, il suo successo su TikTok, con un guadagno di 165mila follower, gli ha permesso di rimanere a galla. La sua presenza su questa piattaforma, insieme alle sfide su Instagram e Facebook, evidenzia la necessità per i politici di adattarsi alle preferenze del pubblico su diverse piattaforme.

Matteo Salvini: onnipresente e stabile

Matteo Salvini continua a detenere la corona del politico italiano con il maggior numero di follower, 9 milioni e 700 mila. La sua strategia, basata su un alto numero di post giornalieri, principalmente focalizzati sulla cronaca nera, ha raccolto circa 70 milioni di interazioni nell'anno. Salvini mantiene la sua posizione di stabilità, ma la concorrenza di Giorgia Meloni potrebbe mettere alla prova la sua leadership nel prossimo futuro.

Giorgia Meloni: il dominio continua

Dopo un anno alla guida del governo, Giorgia Meloni si conferma come la regina indiscussa dei social media. La sua abilità nell'utilizzo di toni istituzionali, superando l'aggressività del passato, le ha permesso di aumentare la sua platea di seguaci su tutte le piattaforme.

Con un balzo in avanti di 1 milione e 840 mila utenti in un solo anno, Meloni ha superato Giuseppe Conte e si è avvicinata a Matteo Salvini. La sua presenza su TikTok ha giocato un ruolo chiave, ma anche una recente visita in India le ha garantito un sostanziale aumento di follower. Con 8 milioni e 700 mila seguaci, si piazza al secondo posto dietro Salvini, dimostrando un approccio vincente alla comunicazione online.

La competizione online diventa sempre più intensa, e la capacità di mantenere un approccio fresco e coinvolgente diventa cruciale per il successo politico nell'era digitale.