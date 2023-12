Politici italiani più seguiti sui social, la nuova classifica 2023 premia i più bravi

Giorgia Meloni si piazza al primo posto in classifica tra i politici più seguiti sui social nel 2023 per numero di followers, engagement e crescita media mensile. Ecco i dati.

In una società in cui i social network sono diventati determinanti nella strategia di comunicazione politica, soprattutto verso i giovani, saper utilizzare gli strumenti tecnologici e le piattaforme al meglio è un requisito fondamentale per avere successo. E lo sanno bene i politici più seguiti sui social nel 2023, che sono in grado di attrarre nuovi elettori con i loro post.

Ma chi sono i leader più bravi? Ecco la nuova classifica dei politici più seguiti sui social per numero di followers, engagement e crescita media mensile.

I politici più seguiti sui social nel 2023

A scattare la fotografia dei politici più seguiti sui social nel 2023 è stato l'indice DeRev, che ha incoronato al primo posto Giorgia Meloni: la Presidente del Consiglio italiano è in grado di adottare una strategia vincente per emergere anche via social.

Per stilare la classifica, lo ricordiamo, sono state prese in considerazione le principali piattaforme (Facebook, Instagram, X e TikTok), eccetto Threads, ancora agli albori della sua esistenza.

Gli indici più interessanti da analizzare sono il numero di follower, la crescita media settimanale nel corso dell’ultimo anno, l’engagement medio.

Giorgia Meloni, che occupa il primo posto in classifica (oltre ad essere in vetta alla classifica dei leader europei più influenti) è in grado di aumentare la platea di utenti che la seguono sui social media (+33,8% ovvero circa 1 milione e 840mila utenti acquisiti nel corso dell’anno) e di registrare un buon engagement soprattutto su Instagram (3,07%) e TikTok (3,06%).

La classifica dei politici più seguiti sui social

Al secondo posto nella classifica dei politici italiani più seguiti sui social - a netta distanza dalla prima posizione - c'è Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico: nell'ultimo anno, Schlein ha quasi raddoppiato il numero di follower totali, arrivando a 789.805.

Tuttavia la sua comunicazione digitale è carente, in quanto Schlein non ha un profilo su TikTok e dunque si preclude il raggiungimento di un target più elettorale giovane: i ragazzi al di sotto dei 25 anni. I post pubblicati nell'ultimo anno sono 943 e il livello di engagement, spiega DeRev, è piuttosto basso.

Terzo posto in classifica per Matteo Salvini che continua a primeggiare per quanto riguarda il livello di engagement, dovuto principalmente al numero elevato di pubblicazioni giornaliere. In un anno, infatti, il leader della Lega ha pubblicato 6.257 post in un anno, ovvero una media di 4,57 al giorno.

Bisogna riconoscere che Salvini ha deciso di concentrarsi sulla qualità dei contenuti piuttosto che sulla quantità, nonostante abbia ripreso a pubblicare massivamente come ai tempi della "Bestia".

Gli altri leader sui social

Ci sono poi dei leader politici che registrano delle perdite di followers sui social: le maggiori difficoltà, come descrive DeRev, sono quelle di Giuseppe Conte e Matteo Renzi.

Gravi emorragie di follower anche da parte di Carlo Calenda (-5.619 su Instagram, ma ne guadagna oltre 17mila su Facebook), mentre Matteo Renzi cala soprattutto su X (-34.988) e Giuseppe Conte lo "segue" su più piattaforme (-34.212 su Instagram e -15.107 su Facebook).

I post politici più popolari

Sono stati poi analizzati i post più popolari dei politici e tra i primi 100, 66 sono su TikTok, segno che la presenza sulla piattaforma giova alla comunicazione politica.

Non solo: tra i primi 20 ce ne sono 11 di Meloni; 5 sono di Conte, che su TikTok riesce in un dialogo migliore rispetto a Instagram e Facebook; 4 sono di Salvini, con i cavalli di battaglia centrati sulla cronaca.

Anche Threads, dal suo primo lancio in Italia, è stata accolta con successo: i primi ad arrivare sulla piattaforma sono stati Conte, Meloni, Renzi e Salvini; mentre a stretto giro li hanno seguiti Calenda, Schlein e Tajani.