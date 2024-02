Poliziotti di Pisa: ecco cosa rischiano dopo le manganellate agli studenti

Quanto accaduto venerdì 23 febbraio 2024 a Pisa, tra la Polizia e gli studenti che stavano manifestando in favore della Palestina, continua a far discutere. Cosa rischiano i poliziotti per le manganellate ai ragazzi?

Poliziotti Pisa: cosa rischiano per le manganellate agli studenti?

Venerdì 23 febbraio 2024, l'Italia ci ha regalato l'ennesima scena di violenza di cui tutti avremmo volentieri fatto a meno. Stiamo parlando dell'aggressione da parte delle forze di Polizia di Pisa ai danni di alcuni studenti che stavano manifestando in favore della Palestina. I ragazzi erano disarmati e, anche se il corteo non era autorizzato, sono stati presi a manganellate. Cosa rischiano i poliziotti per quello che, agli occhi di molti, se non tutti, appare come un abuso di potere?

Stando a quanto si apprende dai maggiori quotidiani, sono quindici i poliziotti del reparto mobile di Pisa che potrebbero finire sotto inchiesta per quanto accaduto con gli studenti. Tra questi cono sono anche il capo squadra e uno dei responsabili dell’ordine pubblico. Dopo l’informativa della Questura su quanto accaduto, l’attenzione degli inquirenti è concentrata su 15 rappresentanti della polizia, ma non si esclude che nel mirino possa finire l'intera catena di comando del reparto pisano.

E' bene sottolineare che, per ora, l'indagine è aperta ma non ci sono ipotesi di reato. Gli inquirenti stanno passando al vaglio tutte le immagini inerenti la manifestazione del 23 febbraio, comprese quelle girate dalla polizia scientifica. Nel frattempo, le famiglie dei ragazzi coinvolti nelle manganellate stanno valutando una causa collettiva contro il Viminale.

Pisa: le famiglie degli studenti valutano un'azione collettiva

L'avvocato Andrea Callaioli è pronto a raccogliere le querele dei genitori dei minori feriti durante la manifestazione di Pisa. L'azione comune e collettiva mira a chiedere conto delle condotte tenute in piazza dai poliziotti.

Nel frattempo, durante una delegazione di Cgil, Cisl e Uil, il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ha assicurato che non c’erano disposizioni sull’uso di forza per contenere gli studenti. Invece, il responsabile della Questura ha dichiarato:

Un problema di gestione della piazza, dal punto di vista organizzativo e operativo, causato dal fatto che non erano chiari gli obiettivi del corteo.

Sembra che il rischio fosse che i manifestanti, che ricordiamo erano ragazzi disarmati, potessero oltrepassare il posto di blocco della polizia e raggiungere obiettivi sensibili, come la sinagoga.