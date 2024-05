Grave incidente a Milano, nella stazione di Lambrate, nella periferia a nord-est del capoluogo meneghino. Un poliziotto è stato accoltellato nella notte e riversa in condizioni gravi. Ricostruiamo la dinamica del fatto e cosa avrebbe scatenato l’accoltellamento.

Chi è il poliziotto accoltellato a Milano

L’agente di Polizia ha 35 anni e, per il momento, non è stato diffuso il suo nome. Secondo le fonti locali intorno alla mezzanotte tra l’8 e il 9 maggio alcuni agenti sono intervenuti per fermare un uomo pericoloso presso la stazione dei treni di Lambrate.

L’uomo in questione, di origine marocchina, stava lanciando pietre contro i treni in corsa e contro le persone che al momento si trovavano sulla banchina in attesa. Una donna in particolare è stata colpita alla testa e portata in ospedale in gravi condizioni. L’aggressore, 37 anni, è stato stordito dal taser e successivamente ha aggredito il poliziotto, poi trasportato all’ospedale Niguarda.

Come sta il poliziotto

Trasportato in pronto soccorso in condizioni gravi, il poliziotto ha subito un intervento d’urgenza a causa di alcune lesioni agli organi. Stando alle prime ricostruzioni del fatto avrebbe ricevuto tre coltellate alla schiena.

Chi è l’aggressore

Al momento gli agenti stanno ricostruendo l’identità dell’aggressore. Sappiamo che si tratta di un uomo di 37 anni marocchino, senza regolare permesso di soggiorno. Al momento del fatto l’uomo versava un uno stato di alterazione psichica. Ora si trova nel carcere di San Vittore.