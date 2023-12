Ponti e festività 2024: il calendario di vacanze e ferie lavorative del nuovo anno

Con l’arrivo del nuovo anno sono in molti a domandarsi quali sono i giorni festivi del prossimo 2024 e quali saranno le occasioni più vantaggiose per potersi concedere le tanto attese ferie lavorative e prendersi una vacanza.

In questo articolo, quindi, vediamo il calendario completo di vacanze, ferie, ponti e festività del 2024.

Ponti del 2024: il calendario completo

Cominciamo con tutti i ponti previsti per l’anno prossimo, così da programmare con anticipo i giorni di vacanza e prendersi qualche ferie da lavoro, approfittando delle festività.

A questo proposito, il primo ponte comincia con quello dell’Epifania 2024. In questo caso sono due i giorni di vacanza, a partire da sabato 6 gennaio 2024.

Si prosegue con la giornata di Carnevale 2024, che l’anno prossimo cade di martedì 13 febbraio 2024. Pasqua e Pasquetta, invece, saranno domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile 2024.

La Festa della Liberazione cade di giovedì, 25 aprile 2024. In questo modo, ci sarà un ponte con 4 giorni di vacanza dal giovedì alla domenica.

Un ponte ancora più lungo sarà quello della Festa dei lavoratori, che il prossimo anno cade di mercoledì, 1 maggio 2024.

Per il mese di giugno, da ricordare ci sono la Festa della Repubblica che nel 2024 cade di domenica, e il giorno di San Pietro e Paolo, festeggiato a Roma, che cade il sabato 29 giugno 2024.

Proseguiamo poi con Ferragosto 2024. Quest’anno sarà di giovedì, permettendo così di godere di un lungo ponte con quattro giorni di vacanza.

Passiamo alla stagione autunnale con le festività di tutti i Santi, che cade di venerdì 1 novembre 2024, e l’Immacolata Concezione, che sarà di domenica.

Infine, le festività di Natale e Santo Stefano, il prossimo anno saranno mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2024. Capodanno 2025, invece, sarà di mercoledì 1 gennaio 2025.

Ponti 2024: festività e chiusure del calendario scolastico

Come sappiamo, per molte famiglie, i ponti scolastici e i giorni di vacanza programmati dalla scuola rappresentano un’ottima opportunità per poter organizzare al meglio la propria vacanza, senza dover perdere troppi giorni di scuola.

Per questo motivo, oltre alle festività e ai ponti del 2024 per i lavoratori, può essere utile ripercorrere brevemente anche i giorni di festività e chiusure già previste per il 2024:

• 13 febbraio 2024: Martedì grasso;

• 31 marzo 2024: Pasqua

• 1° aprile 2024: Pasquetta;

• 25 aprile 2024: Festa della Liberazione;

• 1° maggio 2024: Festa dei Lavoratori;

• 2 giugno 2024: Festa della Repubblica;

• 1° novembre 2024: Ognissanti;

• 8 dicembre 2024: Immacolata Concezione;

• Vacanze di Natale e Capodanno.

A questo proposito, occorre precisare che le date precise di inizio e fine delle vacanze e delle festività cambiano in base alla Regione. Per questo motivo, è consigliabile verificare direttamente con la scuola di riferimento, quali sono le date precise delle vacanze.

