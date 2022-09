Positivo al Covid? Puoi votare da casa. Ultime ore per presentare la richiesta al proprio comune di residenza, ecco come fare la domanda e quali documenti presentare.

Domenica 25 settembre si voterà in tutta Italia dalle 7 alle 23. Non si tratta delle prime elezioni dall'inizio della pandemia, ci siamo dovuti recare alle urne anche per le amministrative e per votare il referendum; ma questa volta ci sono delle novità. Quella più importante?

Se positivi al Covid si può votare da casa, facendo richiesta al proprio Comune di residenza.

Secondo i dati Gimbe, aggiornati al 16 settembre, sono 421.980 le persone che risultano in isolamento domiciliare a causa della loro positività al Coronavirus, un numero che potrebbe far aumentare la percentuale degli astenuti che ormai è in continua crescita.

Attenzione però, oggi è l'ultimo giorno utile per presentare la propria domanda.

Positivi al Covid possono votare: quali documenti servono per fare richiesta

Sul sito Eligendo, del Ministero dell'Interno, al paragrafo 25 sono presenti le linee guida per queste elezioni:

"Possono votare presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione: una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla asl, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per covid-19. Il loro voto è raccolto da appositi 'seggi speciali'".

In breve: la richiesta può essere presentata entro questa sera e sul sito di ogni Comune è possibile reperire i numeri di telefono egli indirizzi e-mail che è possibile contattare per presentare la documentazione.

Ma quali documenti servono per presentare la richiesta?

Per presentare la domanda è necessaria una dichiarazione che attesti la propria volontà di votare dal proprio domicilio (all'interno del comune di residenza) e deve essere completa di recapiti telefonici per eventuali comunicazioni e di indirizzo completo.

Altro documento necessario è il certificato rilasciato dal funzionario medico dell'Asl che certifichi che l'elettore è sottoposto all'trattamento domiciliare o è in isolamento dall'11 settembre.

Attenzione però, il termine per presentare la richiesta scade questa sera 20 settembre, conviene dunque affrettarsi se si intende avvalersi di questa possibilità.

Anche i ricoverati per Covid possono votare

Come indicato dal Ministero dell'Interno, anche i ricoverati per Covid potranno prendere parte a queste elezioni.

Gli scenari sono due:

nelle strutture ospedaliere con più di 100 posti letto, saranno presenti delle sezioni in cui i ricoverati potranno votare;

nel caso delle strutture con meno di 100 posti letto invece, il voto verrà raccolto da seggi speciali che si recheranno direttamente presso le strutture ospedaliere.

Al seggio senza mascherina

Tra le novità alle misure anti covid per queste elezioni, segnaliamo la possibilità di recarsi al seggio senza la mascherina, che rimane comunque fortemente consigliata.

Un passo che, sebbene non ne certifichi la fine, fa sembrare un po' più vicino il ritorno alla completa normalità.