L’elezione dei presidenti delle Camere è un momento importantissimo per il nuovo Parlamento, essendo la seconda e la terza carica più importante dello Stato. Vediamo come funziona e quanti voti servono.

Quando si insedia un nuovo Parlamento uno dei momenti fondamentali per la legislatura entrante è l’elezione dei presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Queste due cariche infatti ricoprono un ruolo importantissimo: il presidente della Camera presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune, quello del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di suo impedimento. Questi sono i motivi per cui l’elezione dei presidenti è un momento delicato che avviene secondo un preciso iter stabilito nei regolamenti interni delle Camere.

Che maggioranza serve? Quante votazioni sono necessarie? Ecco una spiegazione semplice di come avviene la votazione.

Come si eleggono i Presidenti di Camera e Senato, la maggioranza necessaria

L'elezione di queste importanti cariche dello Stato spetta al Parlamento riunito, composto per la volta da 400 deputati e 200 senatori. Per la prima volta a presiedere la votazione sarà Liliana Segre, la senatrice a vita più anziana in assenza di Giorgio Napolitano. Maggioranza, votazioni necessarie e regole per la nomina dei presidenti di Camera e Senato sono tassativamente indicati nei regolamenti interni.

Il requisito indispensabile per essere eletto è essere un membro in carica di uno dei due rami del parlamento e al momento sembrerebbero favoriti Ignazio la Russa al Senato e Riccardo Molinari alla Camera.

Per l'elezione del Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, occorre la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nella prima e nella seconda votazione, cioè 104 voti totali.

Qualora fosse necessaria una terza votazione, che di norma si svolge nel giorno successivo, è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Nella quarta votazione invece, l'ultima possibile, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti nello scrutinio precedente. In caso di parità sarà eletto al Senato il più anziano.

Come si vota il presidente della Camera

La votazione del presidente della Camera, la terza carica più alta dello Stato, è presieduta dal membro più anziano che in questa legislatura è il deputato di Italia Viva Ettore Rosato.

La maggioranza richiesta è diversa da quella del Senato: nella prima votazione è richiesto il voto di almeno due terzi dei componenti, cioè 267 voti. Nella seconda e nella terza votazione invece il quorum scende a due terzi dei votanti e nella quarta basta la maggioranza assoluta.