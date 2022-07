Parte il conto alla rovescia per le ferie estive, questo vuol dire traffico in autostrada e sulle provinciali. Ecco i giorni da evitare e quelli, invece, consigliati per mettesi in viaggio.

Il mese di luglio 2022 sarà ricordato come uno dei più caldi della storia, con le massime che hanno raggiunto stabilmente i 40 gradi in molte grandi città e piccoli comuni. C’è grande voglia di fare un viaggio per staccare dalla routine e dell’afa. Per l’ultimo weekend del mese, però, a scoppiare insieme al caldo potrebbe essere il bollino delle autostrade italiane. Gli esodi di massa potrebbero creare ingorghi e colonne di macchine che renderebbero le località da raggiungere un puro miraggio. Se hai già programmato di partire questo weekend, questi consigli sui giorni e gli orari migliori per mettersi in viaggio potrebbero esserti molto utili.

Previsioni traffico nell'ultimo weekend di luglio, sabato e domenica da incubo

In molti prenderanno permessi o anticiperanno le ferie di un giorno per tentare la tanto agognata partenza intelligente, ma anche per chi parte il 29 luglio non si può escludere il rischio di dover trascorrere diverse ore nel traffico e arrivare a destinazione a notte fonda per i continui rallentamenti.

I giorni in assoluto meno indicati rimangono comunque sabato 30 e domenica 31 luglio, giorni in cui si registrerà uno svuotamento dei centri urbani in direzione di località balneari e montane. Partire al mattino di sabato presto potrebbe farvi battere sul tempo le ore di punta del traffico, previsto dalle prime ore del pomeriggio in poi. Una domenica “bestiale”, invece, attende i coraggiosi che sfideranno il rischio di rimanere imbottigliati per diverse ore. Questi possibili disagi sarebbero anche dovuti al rientro degli automobilisti che hanno trascorso il weekend fuori dalla propria area di residenza e si apprestano a rincasare.

Le autostrade più trafficate e possibili alternative

Stando alle previsioni fornite dalla Polizia stradale, le autostrade che presenteranno maggiori problemi di viabilità saranno l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e la (purtroppo) nota A30 Caserta-Salerno. Essendo queste alcune delle arterie principali del sistema autostradale italiano, sono stati predisposti dei percorsi alternativi. In generale, lo snodo principale è Bologna, porta di accesso al Centro-Sud d’Italia per chi scende da Nord.

Per l’A1 c’è la possibilità di utilizzare tangenziali e strade provinciali che attraversano Lodi e Piacenza, per arrivare al capoluogo emiliano. Per chi deve prendere l’A14, invece, al posto del tratto di autostrada fino a Rimini, quasi obbligatorio per chi è diretto verso la Puglia e quindi molto frequentato, si potrebbe uscire a Ravenna e da lì fare un percorso di 70 km circa sula SR 253 San Vitale.