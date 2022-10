La crisi energetica continua ad essere l'argomento cardine del dibattito pubblico e politico. Scongiurato, almeno per questo inverno, un rischio di carenza di gas, grazie ad una campagna di approvviggionamento che ha portato a più del 90% di riempimento degli stoccaggi, il tema resta quello dei costi.



In un quadro che continua a cambiare è utile fare un punto sugli aumenti dei prezzi degli ultimi anni. A delineare questo quadro ci ha pensato l'ISTAT che, nella nota sull'andamento dell'economia italiana nel mese di settembre, ha riportato l'andamento dei prezzi dell'energia nell'arco di tempo che va dal 2019 al 2022.

Prezzo del gas +182,5% in tre anni

I dati riportati dall'ISTAT mostrano una situazione estremamente complicata per le aziende energivore , ovvero quelle aziende che per svolgere le proprie attività richiedono importanti quantità di energia elettrica o gas. Verso queste aziende sono stati mirati i principali aiuti dello stato, con il decreto Energia e il decreto Ucraina bis, volti a contrastare la crisi energetica. Tuttavia i dati sui prezzi mostrano una situazione drammatica che gli aiuti per ora stanziati non possono contrastare.



Tra il 2019 e il 2022 i prezzi per la produzione e distribuzione di gas sono aumentati in media del 182,5%. Ma in particolare per il gas naturale liquefatto e gassoso l'ISTAT, riprendendo il dato della Banca Mondiale, riporta lo stratosferico aumento del 775,9%.

L'ISTAT basandosi sui dati 2019 delle imprese italiane ha inoltre realizzato una simulazione dalla quale è emerso come, a causa di questi aumenti, l'8,2% delle imprese attive che impiega circa il 20% degli addetti possa ritrovarsi con margini operativi negativi.

L'inverno peggiore potrebbe essere il prossimo

Intervenendo all'evento annuale di Cultura Italiae qualche giorno fa l'amministratore delegato di ENI Claudio Descalzi ha parlato della difficile situazione energetica, puntano il dito in particolare contro la gestione dell'Europa, secondo Descalzi troppo divisa da interessi divergenti per decidere su interventi importanti, e contro la lentezza nella realizzazioni delle opere, sostenendo che senza rigassificatori l'inverno più difficile sarà il prossimo.



Queste le parole dell'Ad di ENI: