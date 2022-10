Per contrastare la crisi energetica si fa largo l'ipotesi del Price cap. Ma cos'è, come funziona e perché se ne parla tanto? Ecco una spiegazione semplice.

L'argomento predominante nella scena politica è ormai da mesi quello dell'energia. L'intera Europa è a lavoro per cercare di contrastare i danni economici dovuti alla crisi energetica provocata dall'impennata dei prezzi e al minor afflusso di gas russo. Le principale proposta avanzata e discussa in tal senso è quella di un price cap, ma cosa significa? Quali rischi comporta? E perché invece dovrebbe funzionare? Ecco la spiegazione.

Price cap: cos'è, cosa significa e perché se ne discute

Il price cap è, in parole semplici, un limite massimo al prezzo del gas oltre il quale questo non verrebbe più acquistato dai pesi che lo adottano. In questo caso il limite verrebbe posto unicamente per il gas importato dalla Federazione Russa e non per gli altri paesi, come Algeria, Egitto e Qatar, da cui viene acquistato il bene.

La cifra a cui fissare il tetto massimo sarebbe calcolata sottraendo al tasso di inflazione una quota di aumento della produttività. Questo sistema idealmente spingerebbe dunque le aziende fornitrici ad aumentare la produttività per evitare una ricaduta sui ricavi. Si fa largo però anche l'ipotesi di un tetto mobile al prezzo, che terrebbe dunque conto dell'andamento del prezzo globale e sarebbe ad esso legato.

L'alternativa è però, se il price cap non dovesse essere accettato, lo stop totale delle forniture di gas, e non tutti i paesi europei sono pronti a correre il rischio.

Tuttavia, anche dal lato russo il blocco totale delle esportazioni di gas avrebbe delle ricadute economiche non trascurabili. Questo perché i flussi di gas non possono essere semplicemente reindirizzati verso altri paesi, ad esempio Cina ed India, come talvolta sostenuto. Per il trasporto di gas sono infatti necessarie infrastrutture adeguate e queste richiedono anni per essere realizzate. Si stima che la Russia nei prossimi tre anni possa al massimo arrivare a trovare una nuova destinazione per circa 10 miliardi di metri cubi di gas, ben lontani dai 135 miliardi destinati all'Europa fino allo scorso anno.

Questo potrebbe dunque permettere al price cap di funzionare, ma molto potrebbe dipendere anche dal modo in cui l'Unione Europea deciderà di muoversi.

Ipotesi di acquisti comuni europei

Una delle critiche mosse al sistema del price cap, da paesi come la Germania, è quella che l'introduzione di questo tetto esclusivamente per il gas russo rappresenterebbe a tutti gli effetti una nuova sanzione nei confronti della Russia, con tutte le implicazioni del caso.

A circolare c'è tuttavia l'ipotesi di istituire una centrale comune europea per gli acquisti. Sarebbe infatti molto complicato per i singoli paesi negoziare unilateralmente con un monopolista come Gazprom, in quanto lo squilibrio di potere al tavolo negoziale sarebbe evidente. Diverso sarebbe se i paesi dell'Unione delegassero alla Commissione Europea il ruolo di negoziatore unico, in questo caso il potere negoziale da contrapporre a Gazprom sarebbe molto più considerevole.