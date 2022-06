Giugno non è un mese come tutti gli altri, ma il mese che festeggia l’orgoglio della comunità LGBTQ+, ovvero il Pride Month. Un mese importante, questo, per rivendicare quelli che sono i punti ancora caldi, dalla mancata tutela al riconoscimento dei diritti fino alla lotta alle discriminazioni.

Il mese di giugno, quindi, diventa centrale nella discussione di temi politici e sociali importanti. Ma perché il Pride Month si festeggia proprio questo mese? Il mese di giugno è stato scelto volutamente perché proprio il 28 giungo del 1969 ebbero inizio i cosiddetti moti di Stonewall, i primi movimenti di rivolta di stampo LGBTQ+ organizzati contro un sistema discriminatorio e oppressivo.

In Italia, dopo la bocciatura del Ddl Zan, il Pride Month diventa un mese ancora più sentito. Proprio per questo motivo sono stati organizzati diversi eventi volti a sensibilizzare temi molto cari, come la libertà di espressione e di accettazione della propria sessualità e del proprio genere.

Eventi Pride

Il mese di giugno, perciò, animerà molte piazze italiane e inno delle parate sarà proprio “Born This Way”, canzone della regina del pop per eccellenza, Lady Gaga. Tantissime piazze si tingeranno dei colori della comunità LGBTQ+ per rivendicare ancora una volta i diritti che fino ad ora sono stati negati.

In realtà, la tradizione del Pride nasce in tempi recenti, infatti, la prima manifestazione della comunità lgbtq+ in Italia ebbe luogo a Sanremo nel 1972. Ma quest’anno la cosiddetta “Onda Pride” partirà da Monza, il 4 giugno. L’evento si chiamerà proprio Monza Brianza Pride. Successivamente, l’onda travolgerà anche la città di Bergamo, l’11 di giugno, e Roma.

Ma gli appuntamenti non termineranno qui. Ecco le tappe più importanti dell’Onda Pride, secondo Vogue:

“il 12 a Novara, il 18 a Lecco, Livorno, Varese e Torino. Si prosegue poi il 25 giugno a Teramo, Perugia, Bologna, Albano Laziale con il Lazio Pride, Ragusa e il 26 ad Alcamo. Ma altri eventi verranno organizzati anche nel mese di luglio fino a settembre - Un po' più in là rispetto al solito, ma preceduto da una lunghissima Pride Week piene di eventi, presentazioni e dibattiti, il Milano Pride quest'anno si svolge il 2 luglio, in concomitanza con le parate di Napoli, Lecce, Sassari, Catania. Il 9 luglio è invece la volta di Brescia, Como, Viterbo e Palermo, il 16 di Asti e Siracusa, il 23 di Messina, il 30 di Rimini e Reggio Calabria. A testimoniare la vitalità e la necessità di questi eventi, molte città italiane ospitano nel 2022 per la prima volta il loro Pride, come Cremona, Cuneo (entrambe il 4 giugno), La Spezia (il 25) e Aosta (24 settembre).”

In ognuna di queste tappe verranno organizzati Pride e convegni, dai più leggeri ai più impegnati, come una cassa di risonanza per migliaia di voci che fino ad ora non hanno ottenuto quello che è loro dalla nascita, ossia il riconoscimento dei diritti umani.

Attenzione al Rainbow washing

Tutto il mondo si muove durante i Pride Month, dai brand alle grandi multinazionali, ma certamente non mancano le polemiche. Molti di questi, infatti, sono stati accusati di Rainbow Washing, pronti a sventolare la bandiera arcobaleno solamente quando lo ritengono opportuno, come è successo per la Volkswagen.

Sui social si è scatenato il caos contro tutti quei band che hanno deciso di tingere il loro logo color arcobaleno, ma solo nei paesi dove lo hanno consentito. Il tweet pubblicato dal giornalista Simone Alliva mostra il logo della nota casa automobilistica tinto dei colori della comunità LGBTQ+, ma solo nelle pagine di Volkswagen_de e Volkswagen_uk. Mentre la Volkswagen Italia mostra il logo originale.

#PrideMonth il Rainbow washing spiegato bene grazie a Volkswagen Italia pic.twitter.com/e3qEkliMrV

— Simone Alliva (@SimoneAlliva) June 3, 2022





Semplice svista? No. Si tratta di un vero e proprio gesto di un grande valore simbolico.

Il Rainbow washing fatto dalle aziende ha come scopo quello di utilizzare i diritti LGBTQ+ per migliorare l’immagine dell’azienda e aumentare le vendite. Nella realtà, però, l’azienda non si fa promotore dei diritti della comunità LGBTQ+, anzi, in alcuni casi la mission ed i valori aziendali sembrano proprio essere in contrasto con la tutela e il riconoscimento di certi diritti. Ma, per fortuna, non tutti i brand fanno rainbow washing.

I brand partecipano al Pride Month

La maggior parte di questi, soprattutto quelli legati al mondo della cosmesi e della moda, hanno dimostrato di tenere davvero tanto a questi temi tanto da cominciare ad aprirsi, diventando sempre più inclusivi.

Come scrive Vogue uno dei marchi di abbigliamento più conosciuti al mondo, ossia “Puma, per esempio, si è alleata con Cara Delevingne e l'artista queer Carra Sykes per lanciare la sua campagna Together Forever che prevede una capsule collection che esalta i colori del Pride ma anche una donazione del 20% del ricavato della collezione, con un minimo di 250mila dollari, a favore di GLAAD, l'organizzazione che monitora un'equa rappresentazione delle persone LGBTQ+ e di tutte le minoranze nel mondo dei media.”

Anche “Diesel ha invece lanciato una capsule collection realizzata in collaborazione con la Tom of Finland Foundation, che vanta la più grande collezione d'arte queer al mondo”. Questo progetto, in particolare, prevede anche una mostra a Milano e una a Parigi intitolata AllTogether, volta a mostrare le opere di artisti importanti e sensibili a tematiche come la discriminazione di genere.

Altro progetto importante è quello organizzato dal brand UGG che il 1° giugno ha lanciato le sue “edizioni speciali delle sue iconiche slide in una collezione chiamata Feel Heard, volta a sostenere Switchboard, una helpline che tramite telefono, chat e e-mail vuole creare uno strumento accogliente e protettivo per tutte le persone LGBTQ+ in difficoltà.”

A questo progetto hanno collaborato attivisti e personaggi del mondo queer molto affermati, come Alok e Chloé Véro. Il band ha donato a Switchboard ben 50 mila dollari e altri 150 mila dollari all’associazione The Trevor Project, che si occupa da anni del pericoloso fenomeno dei suicidi tra i giovani LGBTQ+.

Altre donazioni sono arrivate anche da Dr. Martens, iconico brand di calzature, simbolo di molte battaglie LGBTQ+, dal movimento di liberazione queer, alla marcia di Cristopher Street che nel 1970:

“Ancora oggi il marchio ribadisce la sua natura “ribelle” sostenendo la comunità LGBTQ+ con oltre 200mila sterline di donazioni a enti e associazioni in tutto il mondo, in particolare in Italia a sostegno di Refuge LGBT, la casa famiglia del Gay Center di Roma che offre accoglienza ai giovani cacciati di casa per via del loro orientamento o della loro identità sessuale.”

Ma non solo in piazza. Anche la tv ha organizzato diversi appuntamenti volti a valorizzare il Pride Month. Uno dei programmi televisivi da vedere assolutamente è Queen of the Universe, un talent show prodotto da RuPaul in onda dal 30 maggio su Mtv e che vede come protagoniste le drag queen e tutto il mondo delle drag singer.

Anche il grande cinema si fa promotore dei valori LGBTQ+. Infatti, dal 30 maggio al 5 giugno, in Sicilia avrà luogo il Sicilia Queer Filmfest, mentre dal 16 giugno al 19 giugno a Milano si terrà il MiX festival, con musica, momenti di spettacolo alternati, però, anche a momenti di riflessione e dibattiti. Insomma, tanti eventi da non perdere. Happy Pride Month a tutti!