Da Nord a Sud, in tutta Italia si celebra la Festa dei Lavoratori con numerosi cortei nelle piazze delle principali città: ecco quali sono gli orari e gli eventi in programma.

Gli eventi per la Festa dei Lavoratori

Per la Festa dei Lavoratori, che si celebra ogni 1 maggio, le più grandi città italiane si animano con eventi, dibattiti e manifestazioni. Le celebrazioni questa volta sono dedicate all’Europa e, per l’occasione, i principali sindacati – Cgil, Cisl e Uil – hanno scelto Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, per la tradizionale manifestazione nazionale. L’evento comincia alle ore 10 in piazza della Repubblica.

Confsal, invece, per la Festa del Lavoro ha scelto Napoli. Nella centralissima piazza del Plebiscito – sempre dalle 10 – è in programma l’incontro “1° Maggio 2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”.

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan pensato dai sindacati in occasione della Festa dei Lavoratori 2024. Le celebrazioni, fanno sapere, sono dedicate “al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico attraversato da molte crisi, ambientali, sociali, fino alle troppe guerre ancora in corso”.

All’evento di Monfalcone, in provincia di Gorizia, intervengono delegati e pensionati. Al termine, invece, è stato fissato il comizio dei tre segretari generali delle tre principali confederaizoni, PierPaolo Bombardieri, Luigi Sbarra e Maurizio Landini. Molte altre le iniziative organizzate da Cisl, Cgil e Uil lungo tutta la penisola. Da Nord a Sud, sono tanti gli eventi da segnare sul calendario.

Primo Maggio, musica e corteo a Milano

Non solo l’immancabile concertone a Roma: la musica è protagonista anche a Milano. Nel capoluogo lombardo è stato organizzato un corteo dedicato all’Europa, in partenza da corso Venezia alle ore 9. L’arrivo è fissato intorno alle 12 in piazza Scala, dove è stato organizzato il concerto di Omar Pedrini e della sua band, preceduto dagli interventi dei segretari generali milanesi dei sindacati confederati: Luca Stanzione per la Cgil, Carlo Gerla della Cisl e Enrico Vizza della Uil.

Primo Maggio, il corteo a Torino

Anche per il 2024 a Torino il corteo del Primo Maggio percorre le principali vie della città. La manifestazione comincia in piazza Vittorio Veneto alla 9, per poi passare verso Lungo Po Cardona, Corso San Maurizio, Viale dei Partigiani, Piazza Castello e Via Roma, fino al comizio conclusivo intorno alle 11, organizzato in Piazza San Carlo.

Primo Maggio, il corteo a Napoli

In occasione della Festa del Lavoro 2024, Napoli organizza una serie di iniziativa per il benessere dei cittadini e dei turisti. Per l’occasione, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali rimangono aperti, con i consueti costi e orari.

Inoltre, proprio a Napoli, Confsal ha organizzato l’incontro “1° Maggio 2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”.

Il corteo del Primo Maggio a Trieste

Non sono a Monfalcone: il Friuli Venezia Giulia si anima in occasione della Festa del Lavoro. La Cgil di Trieste, infatti, ha organizzato iniziative in diverse altre città con l’intento di

riaffermare la necessità di costruire un Paese e un’Europa in cui il lavoro torni a essere elemento centrale e di riferimento nelle agende dei governi e delle forze politiche, insieme ai temi di una maggior giustizia sociale e della pace, perché la guerra non torni uno strumento per risolvere le controversie tra i Paesi.

A Trieste, il ritrovo è in Campo San Giacomo, dove alle 9 parte il corteo che termina con un comizio. Confermate anche le manifestazioni di Muggia e Aurisina, sempre in mattinata.

Il corteo del Primo Maggio a Genova

Il Primo Maggio organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova ai Giardini Luzzati è dedicato a salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, alle ore 18 presso l’area degli scavi, è previsto un incontro su salute e sicurezza sul lavoro, un problema ancora particolarmente centrale e preoccupante nel nostro Paese. Per l’occasione, vengono riportati i dati su infortuni e malattie professionali registrati nel capoluogo ligure. All’incontro dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro a Genova” partecipano Igor Magni Segretario Generale Cgil Genova, Sebastiano Calleri responsabile salute e sicurezza Cgil nazionale, Marco De Silva Responsabile ufficio Economico Cgil Genova e Liguria. Alle 21 comincia la musica con il concerto a ingresso gratuito di Samuele Sem Puppo e i Groovemakers. Durante l’evento, inoltre, vengono raccolte le firme per la presentazione dei referendum abrogativi organizzati dalla Cgil in merito a licenziamenti, contratti a termine, sicurezza. Molte le iniziative organizzate anche nel resto della Regione.

Il corteo del Primo Maggio a Empoli

Non mancano gli eventi per il Primo Maggio neppure in Toscana. I cortei si tengono in mattinata nella maggior parte delle grandi città toscane. Alle 17 è in programma anche una passeggiata nella Firenze del lavoro, a cui segue un aperitivo con musica e laboratori per bambini, oltre a un incontro alla Camera del Lavoro e a un concerto organizzato in serata.

Anche a Empoli per la Festa del Lavoro si svolge il tradizionale corteo, interessando le piazze del centro storico e diverse strade della città. Per l’occasione, infatti, si segnalano modifiche temporanee al traffico e alla sosta. La manifestazione parte da piazza Don Minzoni e si snoda in via Roma, proseguendo poi per piazza della Vittoria, via Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Bonistalli, piazza Gramsci, via Tinto da Battifolle e piazza della Vittoria. I carri allegorici percorrono via Battisti, piazza Guido Guerra, via Pievano Rolando, via Tinto da battifolle, piazza della Vittoria, via Roma fino a piazza Don Minzoni.