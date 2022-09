Le indagini relative al caso del professore ucciso in Campania, a Melito, vanno avanti e gli inquirenti dopo aver ascoltato numerosi testimoni hanno interrogato e fermato un collaboratore scolastico. Secondo la Procura sarebbe lui il responsabile dell'omicidio.

Procura e carabinieri indagano sul caso del professore ucciso in Campania

Marcello Toscano, 64 anni, docente di sostegno presso la scuola "Marino Guarano" di Melito è stato trovato morto la sera del 27 settembre 2022. Il corpo dell'uomo giaceva senza vita in un'aiuola della scuola. A lanciare l'allarme sono stati i familiari del professore, in particolare i figli. Preoccupati del fatto che il padre non rispondesse al telefono e non avesse fatto ritorno a casa, si sono recati dai carabinieri di Melito ed hanno denunciato la scomparsa del padre. Le ricerche sono partite immediatamente e sono terminate tra le 21.00 e le 22.00 del giorno stesso, quando gli agenti dell'arma dei carabinieri hanno trovato la salma di Marcello Toscano.

Il professore presentava numerose coltellate quindi è facile pensare che possa essere morto a causa delle ferite procurategli ad organi vitali e di conseguenza dissanguato.

Le ipotesi sul movente che ha portato all'omicidio

Il caso del professore ucciso a coltellate è ancora un giallo perché si seguono due piste: politica e scolastica.

Ad indagare sul caso vi è la Procura di Napoli Nord coordinata dalla procuratorice Maria Antonietta Troncone. La prima pista indicata si può anche escludere in quanto, sebbene Marcello Toscano sia stato consigliere comunale al comune di Mugnano, non avrebbe fatto niente di male a nessuno. Di questo ne è più che sicuro un suo amico che è ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

Allora l'altra pista, sicuramente più probabile, è quella scolastica. Di recente Toscano aveva messo una nota disciplinare ad un suo studente e molti hanno pensato che il padre del bambino possa essere in qualche modo il responsabile dell'omicidio. Una tesi assolutamente infondata dato che sempre l'amico che ha parlato con i giornalisti ha descritto il professore come una persona serena, soprattutto nell'ultimo periodo, nulla che possa far pensare ad una "vendetta" da parte di un genitore.

Interrogato e fermato un collaboratore scolastico

Allora, spostandoci dalle testimonianze alle indagini, scopriamo che la Procura ha interrogato a lungo un collaboratore scolastico, a cui è stato contestato il reato di omicidio. Non è ancora noto alla cronaca chi possa essere questo presunto assassino e cosa abbia detto agli inquirenti per non convincerli della sua presunta innocenza. Intanto si stanno analizzando le tracce di sangue presenti sul corpo della vittima perché, molto probabilmente, potrebbero esserci anche tracce di sangue dell'assassino.

Le dichiarazioni del ministro Bianchi e del sindaco di Melito

Sul caso sono intervenute molte figure istituzionali, tra queste il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che ha dichiarato:

"Sono sconcertato, mi stringo al dolore della famiglia e della comunità scolastica. Chiediamo sia fatta luce al più presto".

Anche il sindaco di Melito, paese in cui è avvenuto l'omicidio si è espresso con queste parole: