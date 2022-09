Alternativa per l'Italia-No Green Pass è il nome della lista di Mario Adinolfi e Simone Di Stefano che si presenta alle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

La lista che ha come capo designato della forza politica Mario Adinolfi è il frutto dell'unione di due partiti, il Popolo della famiglia di Mario Adinolfi ed Exit, il partito fondato da Simone Di Stefano. Vediamo i punti salienti del programma di Alternativa per l'Italia-No Green Pass.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Alternativa per l'Italia – No Green Pass: ”Sostegno diretto alla natalità”

La lista di Alternativa per l’Italia, il cui simbolo contiene la bandiera dell’Italia e quelli dei due partiti che la compongono ha un programma che si basa principalmente su cinque punti programmatici cardine.

Il primo punto del programma prevede un sostegno diretto alla natalità con il Reddito di Maternità.

”Per contrastare il collasso delle strutture del welfare (sanità, istruzione, previdenza, assistenza) ormai prossimo con gli attuali tassi di fertilità”, è scritto nel programma della lista politica.

Il problema di questo paese – spiega Adinolfi nella trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa – è che non ci sono più figli. La nazione dipende dai figli, la forza della nostra nazione è stata la presenza di famiglie numerose. Davvero qualcosa che bisogna cambiare, centrodestra e centrosinistra ci hanno provato invano. La nostra proposta è dare alle donne 1.000 euro al mese per i primi 8 anni di vita del figlio. Va riconosciuto il ruolo lavoratore della donna-madre.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Alternativa per l'Italia – No Green Pass: ”Incentivi alla piccola e piccolissima impresa a conduzione familiare”

Il secondo punto del programma di Alternativa per l'Italia – No Green Pass prevede che venga assegnato un incentivo alla piccola e piccolissima impresa a conduzione familiare ”in particolare per gli under 40 come modalità di autoimpiego e contrasto alla disoccupazione rifiutando qualsiasi sostegno diretto o legislativo all'espansione di imprese multinazionali ai danni delle imprese italiane”.

Dobbiamo mettere i giovani in condizione di determinare il loro futuro – spiega Simone Di Stefano sempre a Porta a Porta – oggi i giovani vanno in banca a chiedere un prestito e non viene quasi mai erogato se non ci sono situazioni particolari in quella famiglia. Dare più possibilità ai giovani per mettere in piedi le loro aziende. Ci sono assurdi parametri che arrivano da Unione Europea. Rompere le regole e dare soldi ai giovani che vogliono fare impresa. Dobbiamo intervenire sulle regole di bilancio e seguire il nostro interesse nazionale.

”Fare impresa è dare lavoro a se stessi – aggiunge Adinolfi – non parliamo delle bollette energetiche con migliaia di imprese al limite del fallimento. Potere avviare un'impresa è una delle tradizioni che ci ha reso forti”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Alternativa per l'Italia – No Green Pass: ”Libertà educativa per scuole e università”

Il terzo punto del programma elettorale in vista delle elezioni di domenica 25 settembre di Alternativa per l'Italia – No Green Pass prevede la ”libertà educativa per scuole e università, con scelta diretta libera e gratuita per le famiglie, contro l'imposizione del pensiero unico e dell'ideologia gender. Famiglie da sostenere anche con la riforma del fisco secondo il principio del quoziente familiare”.

Da studente di scuole non statali, argomenta Adinolfi, non ci deve essere il servizio scolastico del pensiero unico. Il nostro disegno è rendere gratuita la scelta: esiste un modello lombardo, i genitori scelgono col buono scuola dove mandare il figlio. Massima libertà educativa alle famiglie.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Alternativa per l'Italia - No Green Pass: ”Evitare la digitalizzazione dell'identità del cittadino”

Quarto punto programmativo di Alternativa per l'Italia – No Green Pass è ”evitare che si realizzi la digitalizzazione dell'identità del cittadino anche attraverso strumenti di controllo come il Green Pass e l'obbligo vaccinale”.

No ad obblighi vaccinali soprattutto quando dietro ci sono interessi, nessuno può entrare nel nostro corpo senza il nostro permesso. Su emergenza è stato poi avviato il discorso del Green Pass che ci ha tramutati in codici a barre ambulanti - spiega Di Stefano – in cui i diritti sono accesi o spenti in base a obbedienza delle regole.

”Difendere la sovranità nazionale e gli interessi degli italiani dall'ingerenza delle strutture tecnocratiche sovranazionali. Riforma costituzionale presidenzialista a elezione diretta che impedisca per sempre che il potere esecutivo finisca nelle mani di un tecnocrate non eletto dal popolo”.

”Mai più tecnocrazia – spiega Adinolfi – elezione diretta del presidente della Repubblica o del consiglio, o tutti e due, siamo disponibili a discuterne. Esperienze in questa legislatura ne abbiamo avute di Governo tecnico e con un presidente del consiglio raccolto per strada che non si era nemmeno presentato alle elezioni. E' ora di ridare alla politica una dignità. La nostra lista ha modalità altra di stare in politica, non carrozzoni come avviene dal 2011. Noi abbiamo una identità molto chiara e valori molto evidenti di radice cristiana e popolare per costruire una alternativa per questo paese”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Alternativa per l'Italia – No Green Pass: ”Sostegno ai giovani per il diritto al lavoro stabile”

Nel programma elettorale di Alternativa per l'Italia – No Green Pass infine c'è il sostegno ai giovani per il diritto al lavoro stabile, alla casa per le coppie sposate under 40. Attenzione particolare agli anziani e ai disabili con innalzamento immediato a 1.000 euro delle pensioni minime, di vecchiaia e invalidità”.