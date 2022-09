Il programma elettorale della Lega. Ecco tutti i temi più importanti per il partito guidato da Matteo Salvini in vista delle Elezioni Politiche del 25 settembre.

La Lega guidata da Matteo Salvini si presenta alle elezioni nella coalizione di centrodestra insieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia e alla lista centrista Noi Moderati.

La Lega ha un programma elettorale proprio e come gli altri tre partiti di centrodestra e ha siglato un accordo comune e un programma comune di coalizione.

Analizziamo nel dettaglio in questo articolo quelle che sono le priorità programmatiche della Lega, quelle che sono le parole chiave del Carroccio in vista delle elezioni del 25 settembre 2022.

Elezioni Politiche 2022, la Lega rivendica i risultati centrati nelle fasi di Governo di questa legislatura

La Lega insieme a Forza Italia e a differenza di Fratelli d'Italia è stata in questi mesi nella maggioranza che ha sostenuto il Governo Draghi e nella prima parte del programma singolo di partito si evidenziano quelli che sono stati gli aspetti nei quali il Carroccio è stato protagonista.

La Lega era stata al Governo insieme al Movimento 5 Stelle anche nel primo Governo di questa legislatura, il Conte I.

In questi anni – recita il programma del Carroccio - abbiamo dato il nostro contributo per cambiare l’Italia, renderla un Paese più moderno, sicuro, a misura di famiglia, con al centro il lavoro. Abbiamo difeso i confini, supportato gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, le partite Iva e tutti coloro che creano ogni giorno occupazione e ricchezza, chiedendo allo Stato solo di poter lavorare senza avere continuamente i bastoni tra le ruote.

E con particolare riferimento alla recente situazione del Governo Draghi “ci siamo impegnati per evitare che il Covid fermasse del tutto la nostra economia, per garantire adeguato sostegno ai redditi, defiscalizzazioni e aiuti concreti alle categorie più penalizzate. Abbiamo scongiurato una riforma del catasto che avrebbe avuto una ricaduta negativa sulle imposte per la casa, bene primario da tutelare. Abbiamo accompagnato il Paese con grande senso di responsabilità nella ripartenza, ma ci aspetta ancora tanto lavoro”.

Elezioni Politiche 2022, Lega: "Agire su fattori che sono interamente nel nostro controllo"

“La sfida – continua il programma della Lega - è quella di voler essere aderenti alla realtà, consapevoli di ciò che si può effettivamente realizzare".

"ll primo obiettivo da porsi, dunque, è cambiare mentalità e passo: non più un’Italia che pensa corto e agisce lentamente, ma al contrario un Paese che pensa lungo e agisce velocemente. Ci sono variabili che non dipendono da noi, come il costo di certe fonti di energia, che rischiano di minare la ripresa, ma ci sono fattori che sono interamente nel nostro controllo: su questi si può e si deve agire”.

Elezioni Politiche 2022, le quattro questioni programmatiche chiave per la Lega di Salvini

Quattro sono le "questioni" generali, si legge nel programma della Lega, su cui si fonda il programma:

la questione federalista : "bisogna incrementare ulteriormente l’autonomia amministrativa dei territori , mantenendo l’unità dello Stato e garantendo dei "livelli essenziali di prestazione" uniformi su tutto il territorio nazionale; in questo senso, occorre ridare centralità al tema dell’ autonomia differenziata"

: "bisogna incrementare ulteriormente , mantenendo l’unità dello Stato e garantendo dei "livelli essenziali di prestazione" uniformi su tutto il territorio nazionale; in questo senso, occorre ridare centralità al tema dell’ la questione liberale : "è dal 1995 che l’Italia attende il completamento di un’autentica, grande riforma liberale, che rilanci l’iniziativa imprenditoriale e quindi l’economia nel suo complesso; è giunta l’ora di attuarla"

: "è dal 1995 che l’Italia attende il completamento di un’autentica, grande riforma liberale, che e quindi l’economia nel suo complesso; è giunta l’ora di attuarla" la questione sovranista : "occorre ribilanciare il rapporto fra poteri sovranazionali e poteri nazionali, e l’Italia deve ricominciare a perseguire, con visione e determinazione, i propri legittimi “interessi nazionali“"

: "occorre ribilanciare il rapporto fra poteri sovranazionali e poteri nazionali, e l’Italia deve ricominciare a perseguire, con visione e determinazione, i propri legittimi “interessi nazionali“" la questione repubblicana: "la caduta del senso civico e del valore della «res publica» è sotto gli occhi di tutti, è necessario ricostruire e rivalorizzare entrambi, partendo innanzitutto dalla scuola e dall’educazione".

Elezioni Politiche 2022, le parole chiave della Lega: Flat Tax, Decreti Sicurezza e abolizione della Legge Fornero

Nel programma della Lega c'è l'estensione della Flat Tax per arrivare ad una Flat Tax al 15%, Flat Tax al 15% per le partite Iva che va estesa a dipendenti, pensionati e imprese, i “decreti sicurezza” e l'abbattimento della Legge Fornero.

E ancora: contrasto all’immigrazione irregolare, l’attuazione della riforma sull’Autonomia differenziata, la tutela della sicurezza, il diritto alla pensione, la difesa dei lavoratori autonomi, dei “piccoli” e di tutti coloro che non hanno alcuna tutela e rischiano ogni giorno del proprio per garantire sviluppo e lavoro.

Sul versante delle infrastrutture pieno sostegno alle grandi opere come la Tav, il Tap, le grandi arterie autostradali e l’Alta velocità. Anche il Ponte sullo Stretto di Messina è tra le priorità del partito di Matteo Salvini.

Elezioni Politiche 2022, il programma elettorale della Lega: “Indispensabile una pace fiscale”

Per la Lega di Matteo Salvini, "feroce contrapposizione al ritorno della Legge Fornero". Capitolo chiave Quota 41.

Quarantuno anni di lavoro devono bastare per la pensione e anche per lasciare spazio ai giovani nel mercato del lavoro.

Salvini non ne fa un mistero. In attesa di capire se tornerà lui in prima persona al ministero dell'Interno la priorità che vorrebbe mettere in atto già nel primo consiglio dei ministri è il ripristino dei Decreti Sicurezza.

“Con Salvini al Viminale, 11.471 sbarchi in tutto il 2019; con Lamorgese 13.801 solo nel mese di luglio 2022”,

viene illustrato.

E ancora "città più sicure con l'assunzione di almeno 10mila nuovi agenti, e un piano straordinario per la videosorveglianza".

Elezioni Politiche 2022, il programma elettorale della Lega: “Iva zero su pane, pasta, latte, riso, frutta e verdura”

E ancora nel programma della Lega presente un tema che tocca da vicino molte famiglie italiane in questi mesi.

Iva zero su pane, pasta, latte, riso, frutta e verdura: via le tasse sui beni di prima necessità e interventi per fronteggiare il caro-bollette e il caro-carburante.

Soprattutto sul tema del caro bollette, Salvini si dice pronto a votare in qualsiasi momento un provvedimento urgente dell'attuale governo Draghi per imprese e famiglie anche effettuando uno scostamento di bilancio.

Elezioni Politiche 2022, la Lega per il nucleare, la tutela della sanità e il sostegno alle nascite

La Lega di Matteo Salvini è impegnata per un "approccio aperto al nucleare per migliorare la situzione energetica del paese". Serve un piano straordinario di opere da Sud a Nord, come ad esempio Ponte sullo Stretto di Messina.

Si punta ad "eliminare il numero chiuso a medicina ed effettuare maggiori assunzioni di medici e infermieri". E ancora "sostegno per i figli e le nascite".

Altri temi chiave: tutela della famiglia e attenzione al mondo della disabilità, supporto al terzo settore.