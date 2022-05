Nella giornata di ieri, alla Camera dei deputati, è stata presentata una proposta di legge per il riconoscimento di una patologia fino ad ora sottovalutata, la vulvodinia e neuropatia del pudendo. La proposta prevede il riconoscimento della patologia come malattia invalidante e chiede l’introduzione di alcune misure di assistenza alle persone che ne soffrono.

Una battaglia, questa, portata avanti da Giorgia Soleri, influencer, accompagnata da Damiano dei Maneskin, il fidanzato, venuto solamente in veste di sostenitore.

Il fatto che anche Damiano dei Maneskin abbia deciso di sostenere la battaglia della sua ragazza e di tante donne che soffrono di questa patologia gli fa sicuramente onore, ma non deve oscurare o mettere in secondo piano il grande lavoro portato avanti dalla Soleri e dal suo gruppo.

Di questo ne è consapevole lo stesso frontman dei Maneskin:

"Sono qui in veste di alleato, cerco semplicemente di dare il mio sostegno, il più possibile, ma il vero lavoro che stanno facendo tutte queste ragazze è incredibile. Sono estremamente orgoglioso dell'opportunità di far parte di questo bellissimo progetto e sono molto felice che si sia arrivati ai luoghi più importanti"

Un grande lavoro che ha portato certamente dei grandi risultati. Alcuni dicono che “Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna”.

Io, invece, penso che ci siano solamente delle grandi donne che hanno avuto la volontà e la forza di farsi sostegno a vicenda nell’arrivare in alto, fino alla Camera dei deputati.

Ora si attende solamente la valutazione e l’esaminazione della proposta che, se approvata, potrebbe certamente portare dei benefici a quel 15% (se non più) delle donne alle quali è stata diagnosticata questa malattia.

Soleri va in parlamento a portare una battaglia importante per le donne e i tg parlano di come è vestito Damiano e del suo supporto alla causa. Niente, tutto gira intorno agli uomini. #vulvodinia

Ma chi è Giorgia Soleri? Tutti i quotidiani la descrivono come la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ma in realtà c’è molto altro dietro. Giorgia Soleri è, in realtà, una influencer, una modella, un’attrice e una scrittrice di poesie, classe 1996.

Una giovane donna molto attiva, quindi. Ma lei vuole definirsi solamente come “La signorina Nessuno”, questo il titolo del suo libro la cui uscita è prevista proprio il 5 maggio. Proprio nella biografia si autodefinisce come una femminista guastafeste oltre che una mamma orgogliosa di gatti.

Solamente da 8 anni è fidanzata con Damiano dei Maneskin, anche se del loro rapporto si sa ben poco. I due hanno voluto mantenere privata la loro relazione, infatti, nel corso di questi anni sui social non troviamo tantissime foto che li ritraggono insieme.

In realtà chi la segue sa già rispondere a questa domanda. La giovane ha sempre parlato attraverso i suoi social della sua malattia, esortando molte donne a fare lo stesso e a non vergognarsi di questa patologia.

Attraverso Instagram, inoltre, invitava le donne ad unirsi a lei nella battaglia per il riconoscimento della vulvodinia come malattia cronica e invalidante. Si è trattato di un percorso lungo e sicuramente non facile, ma la speranza non l’ha mai mollata, fino ad arrivare alla giornata di ieri.

Giorgia Soleri spera tanto che questa proposta possa diventare presto una legge vera e propria, per fornire così un aiuto concreto a tante donne che ancora oggi non trovano il coraggio di esporsi, o semplicemente sottovalutano ancora la malattia.

Perché, ebbene sì, c’è ancora molta ignoranza attorno alla patologia, accompagnata anche da pregiudizi culturali, certamente. A volte le peggiori nemiche delle donne sono le donne stesse. Ma la campagna per il riconoscimento della vulvodinia lotta anche per loro, per le donne che ancora non ci credono.

Giorgia Soleri, ieri, alla Camera dei deputati ha portato proprio la sua storia. Ha raccontato di quando a soli 16 iniziò a soffrire di dolori lancinanti e ben presto arrivò anche la diagnosi: vulvodinia e endometriosi.

Nel descrivere la malattia ha detto:

“L’endometriosi urlava come avrei voluto urlare io dopo le decine e decine di visite fatte snocciolando i miei sintomi uno dopo l’altro per sentirmi dire, in continuazione, che ero in perfetta salute. come avrei voluto urlare quando il dolore era così forte da farmi rimettere e svenire, quando a 14 anni ho avuto il menarca e mentre tutti erano entusiasti io scoprivo troppo presto un corpo che ti si rivolta contro.

Come avrei voluto urlare durante i miei troppo presenti ingressi al pronto soccorso.

Come le infinite volte in cui sentita dire che ero esagerata, drammatica, ipocondriaca, con la soglia del dolore bassa. invece a stare in silenzio son stata io, per 11 lunghi anni, accompagnata da un senso di inadeguatezza che mi nauseava quasi quanto quel dolore che a un certo punto ha iniziato ad attanagliarmi le pelvi come una dolorosa cintura di spine anche quando non avevo le mestruazioni, anche durante la minzione, la defecazione, i rapporti sessuali.

Per questo ho promesso a me stessa, e a quella ragazzina confusa, che non sarei mai più stata in silenzio e anzi, che ne avrei parlato sempre, anche a costo di risultare ripetitiva, noiosa, pedante”