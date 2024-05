Le prove Invalsi 2024 (Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) per ogni grado di istruzione saranno svolte tutte nella seconda settimana del mese di maggio ad eccezione delle classi II della scuola secondaria di secondo grado. Nonostante lo scetticismo e le polemiche relative a questo metodo di valutazione tutti gli istituti saranno tenuti ad eseguire tali prove. Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ai giorni e alle date in cui saranno tenute.

Prove Invalsi 2024: le date per ogni grado di istruzione

I test istituiti dal Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (Invalsi) saranno organizzati in questo modo a partire dalla scuola primaria solo nelle classi II e V. Si parte lunedì 6 maggio con le V primaria che dovranno sostenere la prova di inglese in formato cartaceo.

In data martedì 7 maggio 2024 si terrà invece la prova di italiano in formato cartaceo per le classi II e V primaria. La II primaria non dovrà sostenere la prova di inglese.

Per la data giovedì 9 maggio 2024 termineranno le Invalsi per la scuola primaria. L’ultimo test da eseguire sarà quello di matematica sia per le classi II che per le classi V.

Per quanto riguarda invece le II primaria solo le cosiddette “Classi Campione”, ossia classi selezionate dal Ministero, dovranno sostenere la prova di lettura in data 7 maggio 2024. In queste classe la prova di lettura sarà sostenuta prima della prova di italiano.

Le classi II delle scuole secondarie di secondo grado sosterranno le prove di italiano e matematica in modalità digitale in date che possono variare dal 13 maggio al 31 maggio 2024 a discrezione dell’Istituto.

Le “Classi Campione” delle classi II delle scuole secondarie di secondo grado sosterranno le prove di italiano e matematica in questi giorni: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 maggio 2024.

Cosa sono le prove Invalsi e come sono strutturate

Le prove Invalsi sono un sistema di valutazione del Ministero dell’Istruzione sul grado di preparazione degli alunni nelle scuole italiane. Sono anonime e il risultato non influisce sulla media del voto degli studenti. A partire dal mese di giugno 2023, tali prove, sono diventate un requisito fondamentale per accedere all’Esame di Stato.

I test presenti nelle prove Invalsi differiscono a seconda delle classi. Nelle classi II della scuola primaria la prova di italiano nelle classi non campione consiste nella lettura e comprensione di un brano con domande a risposta multipla. Ad essere si aggiungono domande a risposta multipla di grammatica e sintassi. La prova di matematica consiste in risposte multiple a quesiti di matematica e logica.

I due test di italiano e matematica nelle classi V della scuola primaria sono strutturati allo stesso modo delle classi II ma con programmi diversi. L’unica differenza si può rilevare nella presenza di un brano aggiuntivo nella prova di italiano per le classi V della scuola primaria.

Nelle classi II delle scuole secondarie di secondo grado le prove Invalsi si svolgeranno in formato digitale. I test consistono in domande che cambiano da alunno ad alunno di difficoltà equivalente. Anche per i questionari in formato digitale la modalità dei test sarà a risposte multiple.

