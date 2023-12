Vladimir Putin torna ad attaccare il blocco occidentale con delle dichiarazioni anti-Nato che hanno fatto accapponare la pelle. Secondo l'opinione comune Putin potrebbe aver seriamente minacciato i Paesi dell'alleanza atlantica etichettandoli come nemici, ma il parere degli esperti è diametralmente opposto sebbene pensino che sia ancora necessario fare attenzione al presidente della Federazione Russa.

Putin e le dichiarazioni anti-Nato durante un comizio: alcune frasi sono preoccupanti

Il presidente uscente della Russia ha inaugurato la campagna elettorale con un comizio al popolo in cui non sono mancate le solite minacce, nemmeno troppo velate, alle Nazioni della Nato. Questa volta Putin ha cambiato target e ha sparato a zero (in senso figurato) contro la Finlandia, Nazione che è sempre stata geopoliticamente neutrale, che il 4 aprile 2023 è entrata a far parte dell'alleanza atlantica. Dal pulpito elettorale, il leader russo ha dichiarato:

Non avevamo nessun problema con Helsinki (capitale della Finlandia), ma dopo che ha deciso di entrare nella Nato, quei problemi ci saranno: creeremo un nuovo distretto militare a San Pietroburgo che li gestirà.

Le parole di Putin suonano come una vera e propria minaccia ad una Nazione che, dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha deciso di tutelarsi viste le mire espansionistiche del capo del Cremlino.

Minaccia reale o bluff?

Di fronte a queste parole, qualsiasi persona andrebbe legittimamente nel panico. A tranquillizzare il popolo, però, ci hanno pensano gli esperti di geopolitica. Vladimir Putin, infatti, potrebbe aver utilizzato quelle frasi solo per alimentare una campagna elettorale intrisa di nazionalismo anti occidentale, in cui i Paesi della Nato sono visti come minacce per la Russia.

In questi quasi due anni di conflitto tra Russia ed Ucraina, il leader russo ha fatto più volte minacce di questo tipo, ma ha comunque dichiarato di non voler scatenare alcuna guerra mondiale, che scoppierebbe in caso di attacco ad un Paese Nato, perché andrebbe contro gli interessi della sua Nazione.

Ciò nonostante, quando si tratta di Vladimir Putin è comunque consigliato tenere alta la guardia perché "tutto è permesso in amore e in guerra" e abbiamo visto cosa è stato in grado di fare all'Ucraina dopo aver affermato che non avrebbe mai attaccato Kiev.

Tieniti stretti gli amici

Bisogna anche considerare che il principale alleato di Mosca è Pechino, che in più occasioni (stranamente) ha mostrato un forte atteggiamento di non belligeranza. Le relazioni internazionali della Russia, dopo le politiche d'isolamento da parte dei Paesi occidentali, sono ai minimi storici e sullo scacchiere mondiale può farsi forte solo di una grande intesa con la Cina. Per tali ragioni, al leader russo conviene tenersi stretti gli amici ed avere un approccio pragmatico anche con l'occidente altrimenti rischierebbe seriamente di ritrovasi contro il mondo intero.

