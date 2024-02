Ecco quali auto non potranno circolare per le limitazioni contro lo smog

Lo smog a Milano ha raggiunto livelli preoccupanti per la salute pubblica, obbligando le autorità a intervenire: quali sono le macchine che non potranno circolare?

Milano, nota per la sua vitalità economica e culturale, si trova di fronte a una sfida ambientale significativa dovuta all'elevato livello di inquinamento atmosferico. Negli ultimi giorni, il capoluogo lombardo ha registrato livelli di smog preoccupanti, tanto da essere classificato tra le città più inquinate al mondo.

Di fronte a questa emergenza ambientale, le autorità locali hanno deciso di attivare misure anti-inquinamento di primo livello per ridurre la concentrazione di particolato nell'aria. Queste misure includono limitazioni significative alla circolazione dei veicoli nelle zone più colpite.

Quanto è inquinata l'aria di Milano

Milano e i comuni dell'hinterland hanno sperimentato un aumento allarmante dei livelli di PM10, con valori che hanno superato notevolmente il limite massimo di 50 µg/m3. Questa escalation, ben visibile attraverso i dati monitorati, ha portato all'adozione di misure restrittive urgenti per mitigare l'impatto ambientale e salvaguardare la salute pubblica.

La progressione dei livelli di inquinamento è stata evidente e costante, con picchi che hanno raggiunto i 106.6 µg/m3, dimostrando la gravità della situazione e l'urgente necessità di intervento. Questi valori allarmanti, che collocano Milano tra le città più inquinate, hanno scatenato una risposta decisa dalle autorità locali, che si sono viste obbligate a imporre limitazioni significative alla circolazione veicolare e ad adottare politiche di contenimento per ridurre le emissioni nocive.

Quali auto non possono circolare a Milano

Per contrastare l'emergenza smog, Milano e altri comuni hanno introdotto restrizioni alla circolazione dei veicoli. Queste misure riguardano:

• Veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione.

• Veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio , inclusi i veicoli commerciali Euro 4 diesel anche se dotati di Filtro Antiparticolato (Fap).

• Veicoli Euro 0 e 1 a GPL e metano.

Le limitazioni sono in vigore tutti i giorni, inclusi i weekend, nella fascia oraria 7.30-19.30, estendendo così le restrizioni anche a periodi in cui precedentemente erano meno stringenti. Questa decisione riflette la determinazione delle autorità di ridurre in modo significativo le emissioni nocive e migliorare la qualità dell'aria.

Altre limitazioni preferite

Oltre alle restrizioni veicolari, sono state adottate ulteriori misure di contenimento, tra cui:

• Limitazione delle temperature nelle abitazioni e negli esercizi commerciali a un massimo di 19°C.

• Divieto all'uso di generatori a legna per il riscaldamento domestico di classe emissiva fino a 4 stelle compresa, se esiste un impianto alternativo disponibile.

Queste misure sono finalizzate a ridurre il consumo energetico e le emissioni derivanti dal riscaldamento domestico e commerciale, contribuendo ulteriormente alla lotta contro lo smog.

Quali sono le città coinvolte

Le restrizioni alla circolazione e le altre misure di primo livello sono attive in tutti i comuni con più di 30.000 abitanti che hanno aderito al protocollo regionale. Tra questi, oltre a Milano, figurano Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, e molti altri, evidenziando un'azione coordinata su un'area vasta per massimizzare l'impatto delle misure adottate.

La risposta di Milano e dei comuni limitrofi all'emergenza smog rappresenta un esempio significativo di come le autorità locali possano intervenire con decisione per proteggere l'ambiente e la salute pubblica. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, insieme alle altre misure adottate, mirano a creare un impatto immediato sulla qualità dell'aria. Questi sforzi, insieme all'individuazione delle cause, riflettono l'impegno della comunità nel combattere l'inquinamento e promuovere uno stile di vita più sostenibile.