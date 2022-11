È uscita, per il 2022, la classifica delle città italiane per qualità della vita. Bene nord e centro Italia, invariato negativamente il sud.

Il rapporto sulla Qualità della Vita in Italia realizzato da ItaliaOggi con l'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, ha stilato la classifica delle città italiani più "vivibili" basandosi su nove criteri. Alla 24esima edizione di questa lista non ci sono troppe novità e resta notevole il divario centro-nord con il sud e le isole.

La classifica delle città italiane per qualità della vita: le prime dieci posizioni

Tra le provincie più vivibili in Italia abbiamo quasi tutto il nord-est della nostra Nazione. La testa della classifica la occupa Trento, città e provincia. Sono stati soddisfatti almeno otto requisiti su nove. La città di Trento, inoltre, già lo scorso anno (2021), vantava di alcuni primati lodevoli, tra questi, come aveva riportato Il Sole 24 Ore: era la provincia più vivibile d’Italia per gli over 65, risultava la provincia con la maggiore spesa per l’assistenza domiciliare e infine vantava inoltre un alto investimento nel trasporto di disabili e anziani e un efficiente servizio di biblioteche.

Al secondo posto nella classifica del 2022 abbiamo Bolzano, provincia autonoma confinante con Trento. La medaglia di bronzo la conquista invece la "Dotta", Bologna. Sia Bolzano che Bologna hanno conquistato una posizione in più rispetto al 2021. Nella top 10 troviamo anche Firenze al quarto posto che fa un balzo di due posizioni e al quinto posto Milano, che mantiene invariata la sua posizione. Grande sprint per la città del Palio. Siena dalla 12esima posizione quest'anno si trova catapultata al sesto posto. Parma invece crolla e dal primo posto quest'anno si piazza al settimo posto. A chiudere la top 10 troviamo all'ottavo posto Pordenone, al nono posto Trieste e al decimo posto Modena.

Classifica top 10:

Trento; Bolzano; Bologna; Firenze; Milano; Siena; Parma; Pordenone; Trieste; Modena.

Il fondo della classifica

Situazione purtroppo invariata nella parte basse della classifica. Questa volta il conto si fa dal basso verso l'alto e tristemente, sebbene si tratti di città dotate d'immensa bellezza, nessuna provincia o città meridionale o isolana si trova tra le prime 30 città o provincie in Italia. Andiamo a vedere allora la coda della classifica. All'ultimo posto troviamo Crotone, preceduta da Siracusa che perde due posizioni e Caltanissetta che invece ne perde quattro. Una delle città più grandi ed affascinanti d'Italia è invece in quartultima posizione, stiamo parlando di Napoli. Il capoluogo campano ha conquistato due posizioni rispetto al 2021 ma non riesce a salire.

Tra rimonte positive e cali drastici

Spostandoci di nuovo al nord, la provincia di Torino ha registrato un calo significativo rispetto allo scorso anno. Torino, perdendo 35 posizioni, si trova adesso alla 54esima posizione tra le città italiane per qualità della vita. Il salto di qualità l'hanno invece fatto Como, che ha conquistato 30 posizioni, Pesaro e Urbino che ha conquistato 26 posizioni e infine Rimini che ha conquistato 24 posizioni.