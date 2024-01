Meteo, dal vento freddo al clima mite: ecco quando si alzano le temperature

Addio al freddo? Le previsioni meteo indicano un nuovo rialzo delle temperature per questa settimana: ecco da quando e come cambierà il tempo.

Mancano ancora poche ore alla fine del "grande freddo" che negli ultimi giorni ha portato il termometro ben al di sotto dello zero in moltissime zone del Nord Italia: nel corso della settimana le temperature dovrebbero alzarsi, oltre le medie stagionali, garantendo giornate soleggiate e un clima mite.

Ecco da quando si alzano le temperature in Italia e quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo, ecco quando si alzano le temperature

Dopo una settimana di freddo articolo, ghiacciate e temperature molto rigide, l'Italia si prepara ad accogliere un nuovo rialzo delle temperature che potrebbe preannunciare l'arrivo della primavera. In realtà, sarà solo una parentesi gradevole, come le temperature sopra la media registrate a Natale.

La giornata di lunedì 22 gennaio si apre all'insegna delle gelate all'alba, con temperature ancora piuttosto rigide soprattutto nel nord Italia (tra i 6 e i 7 gradi di massima). Sull'arco alpino il cielo sarà nuvoloso e potrebbero verificarsi delle nevicate sopra i 1.500 metri.

Da martedì 23 gennaio il meteo cambia tendenza: è questa la data a partire dalla quale le temperature dovrebbero gradualmente alzarsi, fino a superare le medie stagionali.

Sole e temperature primaverili: le previsioni meteo

La giornata di martedì segnerà un'inversione di tendenza sul meteo al punto che si parla di una "primavera invernale": infatti, dopo il freddo artico degli ultimi giorni le temperature massime toccheranno i 12 gradi in alcune regioni del Nord Italia, mentre sui rilievi e sulle Alpi è prevista qualche nuvola nel pomeriggio.

Mercoledì 24 gennaio la tendenza primaverile continuerà: sarà una giornata tutto sommato soleggiata in tutto il Nord Italia, con temperature sempre attorno ai 10-12 gradi.

Giovedì 25 gennaio invece potrebbero tornare le nebbie in pianura e le temperature si potrebbero abbassare ulteriormente rientrando nelle medie stagionali. Nel centro sud il termometro potrebbe arrivare a toccare i 20 gradi, in particolare lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori.

Un piccolo assaggio primaverile che è destinato a durare fino alla fine della prossima settimana, qualora le previsioni vengano confermate. Le precipitazioni durante questo periodo saranno scarse o assenti.

Meteo, quando finirà il freddo?

Secondo le previsioni degli esperti meteo del Centro geofisico prealpino di Varese basteranno solo 24 ore per dire addio al grande freddo artico che negli ultimi giorni ha investito la Lombardia e tutto il Nord Italia: l'aria gelida e le temperature al di sotto dello zero hanno caratterizzato l'ultimo periodo, ma pare che sia in arrivo un'inversione di marcia.

Da martedì 23 gennaio, infatti, le temperature dovrebbero gradualmente alzarsi fino a superare le medie stagionali di diversi gradi. Potremmo quindi godere di un clima mite e piacevole, con sole e temperature primaverili per tutta la settimana in corso.

La situazione potrebbe protrarsi anche fino al prossimo weekend, ma occorre attendere ancora alcuni giorni per avere la conferma.