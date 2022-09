Quanto guadagna Matteo Salvini? In molti se lo stanno chiedendo, considerando che il leader della Lega è uno dei personaggi politici maggiormente discussi nel quotidiano. Grazie a lui, la Lega è arrivata oltre 30% nei sondaggi – in occasione delle europee del 2019 – e ad oggi è tra i primi partiti in Italia per numero di voti.

Iscritto alla Lega nel 1990, Salvini è entrato in politica come consigliere comunale di Milano, è stato eurodeputato per diversi anni prima di arrivare in Parlamento. Arrivato al Governo con il Movimento 5 stelle – quando la carica di presidente del Consiglio era occupata da Giuseppe Conte –, ha svolto per un anno e mezzo l’incarico di Ministro degli Interni. Ad oggi Salvini è stato eletto senatore della maggioranza del Governo guidato da Mario Draghi e attende le prossime elezioni nella speranza di tornare al Governo.

Cerchiamo di scoprire quanto guadagna Matteo Salvini come senatore, quanto ha ottenuto come eurodeputato, qual è il suo reddito, lo stipendio e il patrimonio netto.

Quanto guadagna Matteo Salvini come senatore?

Matteo Salvini è conosciuto da molti come il segretario della Lega, ma per questa sua posizione non sono noti gli introiti ottenuti. Non conosciamo nemmeno lo stipendio relativo al periodo in cui è stato consigliere nella città di Milano: molti, però, lo consideravano un assenteista all’assemblea.

Per quanto riguarda, invece, la posizione di senatore della Repubblica siamo in grado di individuare quanto guadagna in base alle ultime dichiarazioni dei redditi.

Un senatore italiano percepisce un’indennità mensile netta di 5.304,89 euro. A tale cifra occorre poi aggiungere un'indenntà di 3.500 euro /diaria), oltre a tutti i vari rimborsi ai quali hanno diritto i senatori italiani: per le spese di mandato (4.180 euro) e per le spese di telefono e trasporti (1.650 euro al mese).

Facendo una rapida somma, siamo in grado di definire quale sia lo stipendio di Matteo Salvini in qualità di senatore della Repubblica: il leader del Carroccio ottiene 14.634,89 euro al mese.

Matteo Salvini, quanto ha guadagnato da ministro

Ripercorrendo a ritroso la sua carriera politica, arriviamo al periodo in cui Matteo Salvini ha svolto l’incarico di Ministro degli Interni nell’allora governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte: quanto ha guadagnato nell'anno e mezzo in cui è stato ministro?

Quando era ministro degli Interni, Matteo Salvini ha ottenuto un compenso di tutto rispetto, ma non ha potuto godere del doppio stipendio: il precedente premier Enrico letta, infatti, aveva già approvato una legge che eliminava lo stipendio da ministro per tutti coloro che sono già parlamentari.

Dunque, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 (periodo di imposta 2018), Matteo Salvini ha dichiarato un reddito complessivo pari a 76.990 euro. Negli anni a venire, invece, gli introiti sono decisamente aumentati.

Matteo Salvini, quanto ha guadagnato da eurodeputato

Tornando ancora più indietro, arriviamo a chiederci: quanto ha ottenuto Matteo Salvini quando era eurodeputato a Bruxelles? Approdato in UE dopo le elezioni del 2014, il segretario leghista ha svolto il suo incarico per i successivi quattro anni: subito dopo le politiche (marzo 2018) si è prontamente dimesso.

Lo stipendio di un eurodeputato è pari a 8.000 euro lordi al mese, ovvero 6.200 euro netti al mese: in aggiunta, per ogni giornata di presenza, Bruxelles elargisce un premio pari a 304 euro.

Anche in questo caso, inoltre, occorre considerare le varie tipologie di rimborsi ai quali un eurodeputato ha diritto: per le spese generali (4.300 euro al mese), e per le spese di viaggio (4.200 euro).

Nel complesso, quindi, possiamo dire che Matteo Salvini è stato ben retribuito nel suo periodo da eurodeputato: ha ottenuto uno stipendio variabile tra 16.000 e 19.000 euro al mese, in base alle presenze a Bruxelles.

Quanto guadagna Matteo Salvini? Ecco l’ultima dichiarazione dei redditi

Sul sito web del Governo, nella sezione Amministrazione trasparente, leggiamo la dichiarazione dei redditi di Matteo Salvini relativa al 2017: il leader della Lega ha ottenuto 100.102 euro di reddito da eurodeputato, ai quali vanno poi aggiunti 11.250 euro di diritti per il suo libro, e 8.437 euro di reddito imponibile.

Scorrendo velocemente le ultime dichiarazioni del leader della Lega, notiamo che Matteo Savini ha dichiarato nel 2020 un reddito complessivo di poco superiore, pari a 100.923 euro; mentre nella dichiarazione del 2021 – l’ultima a nostra disposizione – il leader leghista dichiarava un reddito complessivo pari a 99.699 euro annui.

LEGGI ANCHE: Quanto prenderanno di pensione i parlamentari

Matteo Salvini prende già la pensione?

Una domanda ricorrente tra i cittadini: Matteo Salvini prende già la pensione? No, nonostante abbia svlto diversi anni in politica come parlamentare, il segretario della Lega non ha ancora maturato tutti gli anni necessari per accedere alla pensione da parlamentare italiano.

Avendo trascorso ben tre legislature da eurodeputato, invece, Salvini avrà diritto a un’indennità di fine mandato corrisposta non appena avrò compiuto dei 63 anni: raggiunta questa età, quindi, potrà godere di un assegno pensionistico da 2.748 euro al mese.

Per poter maturare il diritto alla pensione all'età di 65 anni, la prossima legislatura dovrebbe durare almeno 4 anni 6 mesi e 1 giorno.