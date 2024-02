Spese militari, ecco quanto spende l'Italia ogni anno

L'analisi delle spese militari di un paese rappresenta un indicatore significativo del suo posizionamento geopolitico e della sua politica di difesa. In questo contesto, l'Italia mostra un quadro di spesa per la difesa che merita attenzione, specie alla luce degli standard richiesti dalla NATO. Ma quanto spende l'Italia per le armi, le forze dell'ordine? Quanto ha speso nell'ultimo anno, il 2023, rispetto ad altri paesi NATO ed europei?

Quanti soldi spende l'Italia per le armi

L'Italia, nel delicato contesto delle spese per la difesa, non raggiunge il benchmark del 2% del Pil suggerito dalla NATO, ponendosi in una posizione di cautela finanziaria rispetto agli alleati. Nel 2023, la percentuale del Pil italiano destinata alla difesa si è fermata all'1,46%, evidenziando una politica di spesa più contenuta e prudente rispetto a quella di altri paesi membri dell'Alleanza Atlantica.

Quanto spende l'Italia per le forze dell'ordine

Sebbene i dati specifici sulla spesa per le forze dell'ordine non siano stati dettagliatamente esposti, è ragionevole supporre che una porzione significativa del budget per la difesa vada a beneficio anche delle forze dell'ordine, soprattutto considerando che la sicurezza interna è un aspetto fondamentale della strategia di difesa di un paese.

La spesa per la difesa include, infatti, non solo gli investimenti in armamenti e equipaggiamenti militari ma anche le risorse destinate alla sicurezza interna e al mantenimento dell'ordine pubblico. Questo approccio integrato riflette la consapevolezza che la sicurezza di uno stato non dipende unicamente dalla capacità di deterrenza militare, ma anche dalla stabilità e dalla sicurezza interna.

L'allocazione di risorse in questo ambito sottolinea l'importanza di una difesa a 360 gradi, che abbraccia sia le sfide tradizionali sia quelle emergenti, garantendo così un approccio olistico alla sicurezza nazionale. ​

Quanto ha speso l'Italia in armi nel 2023

Nel 2023, l'Italia ha destinato 28,6 miliardi di euro alla difesa, una cifra che riflette l'impegno del paese nella manutenzione della sua capacità difensiva, seppur in una misura inferiore rispetto all'obiettivo della NATO. Questo investimento si colloca in un contesto di spesa prudente, con un'attenzione particolare alla sostenibilità finanziaria e alla distribuzione equilibrata delle risorse.

Chi spende di più per l'esercito

A livello internazionale, gli Stati Uniti guidano la classifica delle spese per la difesa con un imponente 29,3% del loro Pil, posizionandosi al vertice tra i paesi membri della NATO per l'impegno economico in ambito militare. Seguono poi, in una competizione stretta per le posizioni subito successive, nazioni europee quali:

• Francia : con un significativo 29,1% del Pil,

• Regno Unito : parimenti elevato, al 28,6%,

• Spagna : anch'essa al 28,6%,

• Germania : con una quota più moderata del 25,3%,

• Canada: che investe il 24,4% del suo Pil in difesa.

Questo elenco evidenzia una marcata differenza rispetto all'Italia, che si colloca in una posizione più defilata con una spesa per la difesa che non raggiunge i livelli di impegno finanziario dei suoi alleati, attestandosi su percentuali significativamente inferiori.

L'Italia, con una spesa per la difesa che non raggiunge il 2% del Pil richiesto dalla NATO, si colloca tra i paesi che investono con maggiore cautela nelle proprie capacità militari. Questa scelta riflette una strategia di bilancio che privilegia la sostenibilità e l'efficienza delle spese.

Tuttavia, il confronto con le maggiori potenze della NATO sottolinea la necessità di un dibattito aperto sull'adeguatezza delle risorse destinate alla difesa, in un contesto internazionale sempre più complesso e sfidante.

