Ragazze scomparse a Ravenna: localizzati a Napoli i cellulari di Michelle e Sofia

Sofia Rivera Alvarez e Michelle Carlucci, rispettivamente 13 e 12 anni, sono scomparse mercoledì 27 marzo nel ravennate, più in particolare dai comuni di Cotignola e Alfonsine. In quella stessa giornata erano state accompagnate a scuola dai loro genitori, ma non sono mai entrate in aula. Grazie all'applicazione per verificare la presenza del proprio figlio a scuola, le famiglie si sono accorte della loro assenza e hanno immediatamente sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle ragazze scomparse a Ravenna.

Michelle e Sofia, le ragazze scomparse si troverebbero a Napoli

Un familiare di Michelle ha dichiarato che la 12enne nella mattinata di mercoledì 27 marzo avrebbe contattato un'amica di Napoli conosciuta online, comunicandole che sarebbe andata a trovarla. L'ipotesi è che Michelle sia partita insieme all'amica Sofia, per raggiungere la città partenopea in treno.

I cellulari delle due giovani sono stati rintracciati tramite gps: quello di Michelle sarebbe stato agganciato a una cella telefonica di Bologna e in seguito a Prato, mentre quello di Sofia a Latina.

Nelle ultime ore quest'ultima avrebbe effettuato un'ultima chiamata a Napoli, dove ora si stanno concentrando le ricerche dei carabinieri. Attualmente entrambi i cellulari risultano spenti.

La richiesta di aiuto dei genitori

Le famiglie delle due adolescenti hanno lanciato un appello, invitando tutti a diffondere sui social network le foto di Michelle e Sofia e di aiutarli nelle ricerche. Chiunque dovesse vederle può contattare le forze dell'ordine al 112.

La notizia delle due adolescenti scomparse da Ravenna arriva poche ore dopo il ritrovamento di un altro giovane, Edoardo Galli, del quale non si avevano più notizie da otto giorni.