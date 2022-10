Il sindaco di Milano, Beppe Sala, annuncia che ha già pronto un piano per il razionamento a causa della crisi energetica. Il primo cittadino del capoluogo lombardo parla di Smart Working, accensione dei riscaldamenti ed illuminazione pubblica.

La crisi energetica ha costretto la città di Milano ad un razionamento: ecco il piano di Beppe Sala

Milano sarà la prima città italiana ad avere una piano per il razionamento energetico. Le misure partiranno da metà ottobre e si estenderanno per tutto l'inverno meneghino. Beppe Sala ha annunciato sulla sua pagina Facebook tutte le attività necessarie a ridurre i consumi e sgonfiare le bollette di famiglie, imprese e città. Il sindaco di Milano ha detto che le misure da lui adottate andranno a rafforzare quelle decise dal ministro della Transizione. Si parte con i riscaldamenti. Sala ha dichiarato che in Lombardia, la stagione termica, va da metà ottobre ad aprile. Per quest'anno, però, durerà 15 giorni in meno e "partirà otto giorni dopo e finirà sette giorni prima". Questo vale per tutti, dai cittadini alle imprese, fino agli uffici comunali.

Smart Working per i dipendenti pubblici, riscaldamenti e illuminazioni

Focalizzandoci sugli uffici della Pubblica Amministrazione milanese, Sala ha proposto un giorno di Smart working a settimana per i dipendenti pubblici annunciando:

"Siamo arrivati a definire la formula insieme ai sindacati e dunque chiuderemo alcune sedi di uffici comunali al venerdì, così da essere a ridosso del fine settimana e prolungare l’effetto positivo dello spegnimento degli impianti".

Ovviamente per coloro che non possono ricorrere allo Smart working saranno adibite delle strutture comunali che sono sempre aperte al pubblico.

Oltre a questa misura, il sindaco di Milano ha anche proposto l'accensione limitata degli impianti di climatizzazione e, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, questa sarà ridotta di un'ora al giorno nelle ore mattutine.

I mezzi pubblici dell'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) non saranno esenti da queste norme. Beppe Sala ha chiesto, dove possibile:

"Uno sforzo sulla regolazione delle temperature nei mezzi pubblici, abbassando di un paio di gradi la temperature su bus elettrici e tram.

Poi ha aggiunto:

"Insieme a Camera di commercio stiamo lavorando per definire misure analoghe, a partire dallo spegnimento delle insegne e delle vetrine di notte e da una maggiore attenzione alla chiusura e alla apertura delle porte".

Qual è l'obiettivo delle norme che prevedono un razionamento energetico

La risposta è scontata, poiché l'unico obiettivo di questi provvedimenti, nel breve periodo, è il risparmio. Stando a quanto ha dichiarato Beppe Sala, così facendo si arriverà a risparmiare circa 1 milione di euro. Questa è solo un primo esperimento perché il primo cittadino del capoluogo lombardo ha annunciato che ci saranno anche ulteriori misure mirate a far consumare meno energia ai suoi concittadini. L'obiettivo sul lungo periodo è anche quello di ridurre il carico energetico in maniera stabile. Queste misure, inoltre, potrebbero essere un beneficio anche ambientale in quanto si ridurrà l'emissione di Co2.