Re Carlo III ha il cancro, spunta l'ipotesi di abdicazione: chi guiderà la monarchia?

La notizia del cancro diagnosticato a Re Carlo III apre una serie di interrogativi: in caso di abdicazione, chi guiderà la monarchia inglese?

Una notizia che ha scossa il mondo intero: Re Carlo III ha il cancro, e a diffondere la nota è stato proprio Buckingham Palace. Una cosa mai avvenuta prima d'ora, la rivelazione della malattia di un reale, che sta riflettere e lascia senza parole gli inglese ma anche il resto del mondo.

Si aprono una serie di interrogativi, in primis la possibile abdicazione di Re Carlo III in favore degli eredi: chi guiderà la monarchia inglese ora?

Re Carlo III ha il cancro: spunta l'ipotesi di abdicazione

Ripercorriamo i giorni precedenti all'annuncio della malattia di Re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro. Il 26 gennaio scorso il monarca era stato operato alla prostata, un intervento che non avrebbe nulla a che vedere con il cancro che è stato comunicato in una nota da Buckingham Palace.

Pochi giorni prima di Carlo, anche Kate Middleton era finita in ospedale per un problema allo stomaco non ben definito.

La sera del 5 febbraio è arrivato - inaspettatamente - l'annuncio da Buckingham Palace: Re Carlo III ha il cancro, ma non ha nulla a che vedere con la prostata (come molti hanno inizialmente pensato).

Spunta nuovamente l'ipotesi di abdicazione del Re in favore degli eredi, ma per il momento dal palazzo è stato comunicato solo l'annullamento degli appuntamenti reali dei prossimi mesi, per poter continuare le cure della malattia.

Chi guiderà la monarchia dopo Re Carlo III

Se Re Carlo III dovesse abdicare, chi salirebbe sul trono inglese? Il primo erede in linea di successione sarebbe il principe William, ad oggi preoccupato sia per le condizioni della moglie sia per quelle del padre.

Un evento assolutamente raro ed eccezionale, considerando che l'ultima abdicazione risale al 1936, quando l'allora re Edoardo VIII rinunciò alla corona per sposare Wallis Simpson, un'attrice americana divorziata.

Se William dovesse prendere il posto del padre Carlo, quindi, la linea di successione si modificherebbe come segue: il prossimo erede sarebbe il figlio George e poi, a seguire, la principessa Charlotte, il principe Louis, il Duca di Sussex Harry, il principe Archie, la principessa Lilibet e, infine, il Duca of York Andrea.

E proprio il duca di Sussex, Harry (secondogenito di Carlo) è pronto a partire per rientrare in Inghilterra, senza Meghan e senza figli per stare vicino al Re in questo momento di particolare difficoltà.

Ma l'ipotesi di abdicazione in favore del figlio William non è l'unica strada percorribile: esiste anche il Regency Act.

Cos'è il Regency Act e cosa centra con la monarchia

Il Regency Act verrebbe attivato se il Re diventasse incapace di parlare o muoversi a causa di una malattia: l'ultima revisione risale al 2022, e prevede che in tali casi siano i Counsellors of State a sostituire il re. Se questa ipotesi dovesse essere definitiva, oltre a William anche la regina Camilla assumerebbe un ruolo importante nella monarchia inglese.

Nel frattempo, come scritto nella nota di palazzo, Re Carlo dovrà rivedere o spostare i prossimi impegni per poter proseguire le cure.