Re e regina di Danimarca: ecco chi sono Margherita II e Federico X

Dopo averlo annunciato nel suo discorso di Capodanno, Margherita II ha abdicato in favore del figlio Federico X. Vediamo chi sono il re e la regina di Danimarca, che vantano un tasso di approvazione dell'80%.

Re e regina Danimarca: chi sono Margherita II e Federico X

Classe 1940, Margherita II è nata il 16 aprile a Copenaghen, da re Federico IX e della regina Ingrid, pronipote della regina Vittoria. Soprannominata Daisy, era la maggiore di tre figlie. Amante della lettura, esuberante e fumatrice incallita - tanto da essere soprannominata la regina del posacenere - ha studiato alla London School of Economics. E' qui che ha conosciuto l'uomo che sarebbe diventato suo marito, il diplomatico francese Henri de Laborde de Monpeza.

Margherita ed Henri sono diventati marito e moglie nel 1967, con una cerimonia che per volere di lei è durata soltanto 20 minuti. Nel 1968 è nato il primogenito Federico, principe ereditario, mentre l'anno successivo è venuto alla luce Gioacchino. "Sono cresciuti come gemelli, la tata li vestiva persino allo stesso modo. Federico era quello sensibile, incline al pianto e ai capricci, mentre Gioacchino era più robusto", ha dichiarato un esperto di corte.

Il 15 gennaio 1972, Margherita è diventata regina di Danimarca, mentre il marito ha ottenuto il titolo di principe consorte. Completamente votata al suo regno, la sovrana ha candidamente ammesso di aver trascurato la famiglia. Nel corso di un'intervista, ha dichiarato:

Per me, la Danimarca è più importante di qualsiasi altra cosa. Non penso di aver mai nemmeno sfiorato l’idea di anteporre il mio matrimonio al trono. (...) In tutta la Danimarca avevano già riposto in me grandi aspettative e avevo ricevuto tanta gentilezza e rispetto. Voltare le spalle a tutto questo avrebbe significato deludere tutti coloro che dipendevano da me.

Eccentrica e famosa per i suoi abiti dai colori vivaci, Margherita II ha anche doti artistiche di livello. Non a caso, ha illustrato un’edizione de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e ha disegnato costumi e scenografie per varie produzioni teatrali europee.

Danimarca: dalla regina Margherita II al re Federico X

Mentre la regina Margherita II è stata amatissima dai sudditi, non si può dire lo stesso del principe consorte Henri. L'uomo non è mai stato contento della sua posizione, tanto che è stato soprannominato il "reale più scontroso del mondo". La sovrana, pur avendolo sempre difeso, non gli ha mai concesso il titolo di maestà. Forse è stato proprio per questo che, alla sua morte, avvenuta il 13 febbraio 2018, il principe consorte non ha voluto essere sepolto nella cattedrale di Roskilde, luogo di riposo ufficiale dei reali. Come lui stesso aveva richiesto, è stato cremato.

Dopo la morte del marito, Margherita ha lavorato alacremente per preparare il trono al primogenito Federico e alla moglie, la principessa Mary. Coppia affiatata, hanno quattro figli, di cui due gemelli. Il re di Danimarca ha studiato alla Krebs School, all'École des Roches e, infine, all'Øregård Gymnasium dove nel 1986 ha conseguito il diploma di maturità. Dopo la laurea presso l'Università di Aarhus, ha portato a termine un master in scienze politiche, diventando il primo reale a raggiungere un traguardo di questo tipo.

Come vuole la tradizione, anche lui ha un passato nelle forze armate danesi. E' stato in marina, nell'esercito e nell'aeronautica. Dal 2015, Federico II è contrammiraglio in marina e maggiore generale di esercito e aeronautica e continua a svolgere un ruolo attivo nelle forze di difesa del suo paese.

Appassionato di sport, specialmente corsa podistica e sci di fondo, Federico II è anche un attivista ambientale. Le nozze con Mary Elizabeth Donaldson sono arrivate il 14 maggio 2004, dopo 3 anni di fidanzamento, presso la Cattedrale di Copenaghen. Il primogenito, Christian, è venuto alla luce il 15 ottobre 2005 e sarà a sua volta erede al trono. Gli altri pargoli sono: Isabella (2007) e i gemelli Vincent e Josephine (2011).

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// On Sunday HM Queen Margrethe II entrusts the throne to HRH Crown Prince Frederik👑



The succession of the throne takes place at Council of State at Christiansborg Palace.🏰 The Queen signs a declaration of abdication & the Crown Prince will officially become HM King Frederik X. pic.twitter.com/9C2MXhaPkT — Denmark.dk (@denmarkdotdk) January 12, 2024

Danimarca: la regina Margherita abdica in favore di Federico X

Durante il discorso di Capodanno, ad un passo dal 2024, la regina Margherita ha annunciato l'abdicazione in favore di Federico X. Il passaggio del regno è avvenuto domenica 14 gennaio, con una cerimonia privata e a porte chiuse senza alcuna celebrazione solenne, come vuole la tradizione della Casa reale danese.

Federico è diventato re a 55 anni, succedendo alla madre che ha regnato per ben 52 anni. Perfino il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha riservato un pensiero al nuovo sovrano: